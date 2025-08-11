Spider-Man: Brand New Day, Uniek kijkje op dag 1 van de opnames

Vorige week kregen we al de eerste foto’s van het nieuwe Spider-Man-pak van Tom Holland in Spider-Man: Brand New Day. Vandaag heeft Sony daar nog een schepje bovenop gedaan met een officiële behind-the-scenes video van de allereerste draaidag. Fans krijgen een unieke blik achter de schermen van de nieuwste MCU-film, inclusief nieuwe beelden van Holland in actie én interactie met het publiek.

Begin augustus werd het centrum van Glasgow volledig omgetoverd tot New York City. Straten vulden zich met gele taxi’s, NYPD-auto’s en figuranten om het iconische stadsgevoel van Spider-Man: Brand New Day tot leven te wekken. Tijdens deze eerste week zagen we via social media al amateurbeelden voorbij komen van stunts, explosies en achtervolgingen.

De productie draaide toen onder de werktitel Blue Oasis, een naam die door fans meteen werd gekoppeld aan mogelijke verhaallijnen. Online werd al volop gespeculeerd over Mister Negative als de mogelijke hoofdantagonist, mede door hints uit eerdere Spider-Man-games en strips.

In de officiële video horen we Tom Holland zeggen: “Yeah, it’s day one, my fourth ever day one on Spider-Man.” Ook vertelt hij dat het aantrekken van het pak deze keer anders voelde dan bij de vorige films. Zijn nieuwe kostuum valt meteen op: fellere rood- en blauwtinten, een groter spin-embleem op de borst en een stijl die sterk doet denken aan de klassieke stripversies van Spider-Man.

Opvallend is dat er voor het eerst tijdens deze productie fans langs de set staan. In de officiële beelden zien we hoe Holland tussen de opnames door de tijd neemt voor selfies, high-fives en korte gesprekken. Deze interactie versterkt het enthousiasme onder aanwezigen en onderstreept zijn betrokkenheid bij de fans.

Spider-Man: Brand New Day maakt deel uit van Marvel’s Phase 6 en staat gepland voor release op 31 juli 2026. Hoewel het verhaal nog strikt geheim wordt gehouden, belooft deze eerste blik dat de film grootser, spectaculairder en persoonlijker wordt dan ooit. Met een mix van practical effects, nieuwe kostuumdetails en spectaculaire actiescènes lijkt Brand New Day klaar om een nieuwe favoriet te worden binnen het Spider-Man-universum.

Hoe verwacht jij dat Spider-Man: Brand New Day de MCU gaat veranderen? Laat het ons weten in de reacties hier beneden!