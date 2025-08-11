Turtle Beach brengt Switch 2 Airlite Fit headset op de markt

Turtle Beach is een merk dat de laatste tijd veel sterke headsets uitbrengt. Zo was de Stealth 700 Gen 3 een fantastische headset. Turtle Beach brengt nu ook Switch 2 headsets uit, met Airlite Fit en een stevige kabel.

Dit Airlite Fit Wired model kennen we al van de Switch 1 variant. Nu brengt Turtle Beach een vernieuwd model uit voor de Nintendo Switch 2 – met een focus op licht gewicht en comfort. Ook ziet het model nieuwe colorways en een herziend ontwerp, speciaal voor de nieuwe handheld/console hybride. De originele Airlite was een succes onder Switch spelers, dit door de prijs en het lichte gewicht. Toen werd de headset uitgebracht door PDP, die inmiddels is opgekocht door Turtle Beach. Op deze manier zien we beide merken samenkomen tot nieuwe producten.

De nieuwe Turtle Beach headset kost je ongeveer €24.99 en is beschikbaar vanaf 3 september 2025. De headsets zouden eerst uitkomen in maart, maar zijn vertraagd. Je kan de Charcoal Black versie hier bestellen.