Gerucht: Call of Duty Black Ops 7 komt uit op 14 november

Dit jaar is het Battlefield 6 tegen Call of Duty: Black Ops 7. Een ouderwets gevecht tussen de twee grote shooters. We hebben dit moment al lang niet meer meegemaakt. Volgens de recentste geruchten, verschijnt Black Ops 7 op 14 november 2025.

De november release datum wordt gelekt door enkele dataminers die na de release van Season 5 in Black Ops 6 aan de slag gegaan met alle verstopte goodies. Zo vinden ze een uitdaging gerelateerd aan de nieuwe Zombies-map, waarmee je exclusieve skins kunt vrijspelen om te gaan gebruiken in Call of Duty: Black Ops 7 – Zombies. Deze uitdaging loopt af op, je raadt het al, 14 november 2025. Enkele andere kleine verwijzingen suggereren ook een releasedatum op deze dag.

RUMOR: Call of Duty: Black Ops 7 will reportedly launch on Friday, November 14th (via @TheGhostofHope) pic.twitter.com/cA9QP8CzW3 — CharlieIntel (@charlieINTEL) July 17, 2025

Call of Duty: Black Ops 7 verschijnt één jaar na de release van Black Ops 6 en wordt wonderbaarlijk wederom door Treyarch (en Raven Software) gemaakt. Betekent dit een dev-cycle van één jaar? Krijgen we opnieuw Modern Warfare 3 taferelen? De eerste signalen wijzen daar gelukkig niet op. Als onderdeel van de marketing campagne heeft Activision “The Guild” in het leven geroepen. Een zogenaamde organisatie die een beetje de fourth wall wil doorbreken in deze campagne. Een beetje op dezelfde wijze als The Truth Lies uit de campagne voor Black Ops 6. Het opvallende? Het domein voor The Guild werd één jaar voor het domein van The Truth Lies al geregistreerd.

Dit hoeft niets te betekenen, maar fans hopen dat dit inhoudt, dat Black Ops 7 al langer in ontwikkeling is dan Black Ops 6 en dat Black Ops 6 dus geen 4 jaar lang in de oven heeft gezeten, maar Treyarch tegelijkertijd aan beide titels heeft gewerkt.

The Truth Lies?