We gaan meer Resident Evil: Requiem zien tijdens Gamescom Opening Night Live

Resident Evil: Requiem werd recentelijk aangekondigd tijdens Summer Game Fest. Geoff Keighley, the man himself, kondigt nu via X aan dat we meer Resident Evil kunnen verwachten tijdens Gamescom’s Opening Night Live. Spannend…

Op 27 februari 2026 kunnen we allemaal aan de slag met Resident Evil: Requiem, Capcom’s nieuwste mainline game binnen de franchise. Dit negende deel zal grotendeels terug gaan naar de roots van de franchise, zowel qua verhaal, als qua gameplay-elementen en horror. Verwacht dus momenten die je een opgejaagd gevoel geven, trippy visuals die je laten twijfelen over wat echt en nep is, evenals trage gameplay met een echt overlevingsgevoel. We zagen eerder al wat gameplaybeelden van de game verschijnen in een exclusieve first look vanuit Capcom zelf. Nu is het tijd voor Geoff Keighley om ons nóg meer te geven tijdens Opening Night Live.

The nightmare isn’t over. 🩸 Witness an exclusive new look at RESIDENT EVIL: REQUIEM — only during @gamescom Opening Night Live. Streaming live everywhere next Tuesday, August 19.@RE_Games pic.twitter.com/S5kM4fn5tp — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 12, 2025

Opening Night Live – wij zijn erbij!

Gamescom zal aftrappen met Opening Night Live op 19 augustus, vanaf 20:00 tot ongeveer 22:00. Dit keer zijn wij er live bij om alles in ons op te nemen, zodat wij het met jou kunnen delen! Uiteraard nemen we wat toffe items op omtrent de show. De opvolgende drie dagen zullen wij ook hard aan het werk gaan op Gamescom. Hier gaan wij jullie verzorgen met exclusieve previews, interviews, foto’s en nog veel, veel meer! Ben jij er klaar voor? Wat zou jij vanuit ons willen zien op Gamescom? Let us know!