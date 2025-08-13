Crimson Desert uitgesteld naar begin 2026

Crimson Desert, oorspronkelijk gepland voor release eind 2025, werd zojuist uitgesteld naar het eerste kwartaal van 2026. Ondanks het uitstel, is de game volgende week gewoon speelbaar op Gamescom in Keulen.

Crimson Desert is uitgesteld naar het eerste kwartaal van 2026. Zo laat de studio weten via Gematsu. De game is ongeveer een kwartaal uitgesteld. Pearl Abyss, de Koreaanse ontwikkelaar van Crimson Desert was eigenlijk van plan om de release datum tijdens Gamescom 2025 aan te kondigen (waarschijnlijk tijdens de Opening Night Live). Gezien het interne besluit om de game iets op te schuiven, krijgen we geen release datum tijdens Gamescom.

“The release date has been internally confirmed for Q1 2026. However, given the change in launch timing, we will announce the date at a more appropriate time based on business considerations, rather than making an announcement at Gamescom next week. We are grateful for your continued interest in our company, and we will do our utmost to deliver an even better experience going forward.”

Ondanks de game is uitgesteld, mogen fans die volgende week naar Gamescom komen, wel aan nog steeds aan de slag met de game. Wij gaan ook hands-on met Crimson Desert op de donderdag van Gamescom. Dus check zeker even onze website en/of sociale kanalen om te zien hoe we de game tot nu toe ervaren. Nog even teruglezen hoe we er na Gamescom 2024 over dachten?