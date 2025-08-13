InZOI krijgt PlayStation 5 release in Q1 2026

InZOI, de Koreaanse Sims vanuit Krafton lanceert in het eerste kwartaal van 2026 op de PlayStation 5. Dit kondigt Krafton aan in een persbericht. De game zal ook op Gamescom te spelen zijn!

InZOI lanceert in maart 2025 op Steam onder de Early Access stempel. De game behaalde snel 1 miljoen spelers op Steam, wat Krafton nog meer motivatie heeft gegeven voor een console release. De PS5 release brengt volledige support voor alles dat de PC-versie heeft. Alle key systemen en uitbreidingen zijn dus vanaf dag 1 aanwezig. Een echte datum is er nog niet, maar we hebben in ieder geval een release window! Daarnaast is InZOI ook op Gamescom 2025 te vinden, waar we hopelijk meer te zien krijgen over toekomstige content.

Buiten dat komt de life sim ook naar Mac-systemen op 20 augustus 2025. De game zal het beste lopen op een M2 chip, of beter en nieuwer. Het beste is om 16GB werkgeheugen of meer te hebben.

Ga jij InZOI spelen op je PlayStation 5? Laat het ons weten in de reacties!