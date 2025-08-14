HP breidt hun gaming arsenaal verder uit met vette gear

HardwareNieuws 25 Joel Lemmrich 14 augustus 2025
PC-gamers stellen steeds hogere eisen aan hun gear, maar ook hun setup. Van slimme en krachtige prestaties tot het expressieve in je gear. Voor gamers staat hoge FPS natuurlijk bovenaan. Ook zien we tegenwoordig dat er meer waarde gehecht wordt aan het kunnen personaliseren van producten (zoals RGB of een EQ-setting).
Met gamers die zich uitgesproken hebben over wat zij belangrijk vinden, heeft HP met hun nieuwste producten in hun gaming brands hierop ingespeeld.
“Van AI-gestuurde performance tot onze krachtigste OMEN-desktops en gepersonaliseerde HyperX-gear: deze line-up levert op elk niveau, tot en met de hoogste niveaus van competitief gamen.”
– Josephine Tan, Senior Vice President van HP.
Deze gaming pc is voor gamers die topprestaties, volledige controle en eenvoudige upgrade-mogelijkheden willen. Dit vlaggenschip van de OMEN-portfolio combineert geavanceerde architectuur met een uniek ontwerp dat gericht is op personalisatie, thermische efficiëntie en lange levensduur.
Ook het kleinere broertje krijgt een update. De OMEN MAX 35L ondersteunt qua hardware hetzelfde als zijn grotere broer. Echter waar de kleinere variant in verschilt is zijn voetprint maar ook iets minder personalisatie. Natuurlijk is er wel RGB aanwezig om een disco tent te maken van je computer, maar mis een aantal high end componenten.
HP introduceert ook de OMEN MAX 35L Stealth Edition. Deze is intern hetzelfde als de normale variant en de OMEN MAX 45L, maar bevat geen RGB en is volledig zwart. Simpelweg een high-performance rig die gefocusst is op gaming. Voornamelijk geschikt voor iemand die meer waarde hecht aan een minimalistische of een formelere werkopstelling.
De Stealth Edition is ook de officiële PC van de League of Legends Esports scene. Ook zien we dezelfde computer terug bij de VALORANT Champions Tour. De aanwezigheid van specifiek deze computer heeft te maken dankzij de strategische samenwerking van HP met Riot Games die in 2024 al werd aangekondigd.
In HP’s gaming line-up mag HyperX zeker niet ontbreken. Zij hebben natuurlijk ook nieuwe items klaarliggen voor de markt, geen toetsenborden of muizen. Dit keer ligt de focus op de uitbreiding van hun gaming headsets en audio.
Of het nu om helder communiceren gaat tijdens competitive games, het creëeren van content met audio van studiokwaliteit of juist het personaliseren van jouw randapparatuur.
Ontworpen voor lange sessies en volledige controle over jouw setup. Met de HyperX Cloud Alpha 2 Wireless geniet jij van professionele kwaliteit, ongeëvenaarde gebruiksduur en maken we kennis met een RGB Base Station.
De RGB Base Station is een nieuwe manier om te verbinden en je audio kanalen te beheren, zodat jij precies kan instellen wat jij wilt horen op welk moment. Ook te gebruiken op consoles*.
Beschikbaar vanaf medio augustus 2025.
Buiten de main focus op de nieuwe Cloud Alpha 2 Wireless, krijgen we ook een nieuwe versie van de Cloud Flights. De HyperX Cloud Flight 2 brengt personalisatie naar een nieuw niveau. Vanaf medio augustus kun je de PC/PlayStation versie verwachten van deze headset.
Kijken we naar de CloudX Flight 2, dan zien we één toevoeging aan de headset. Dit is namelijk een headset die officiëel gelicenseerd is door Xbox. Hiermee kun je dus ook wireless met jouw Xbox console verbinden, zonder enige workarounds!
De CloudX Flight 2 (Xbox) variant is pas te verkrijgen vanaf december.
Of het nu gaat om streamen, opnemen, creëren of simpelweg gamen; de HyperX FlipCast biedt spelers geluid in hhoge resolutie. Deze nieuwe microfoon is een dynamische microfoon die werkt via XLR zowel USB aansluiting. Hierdoor kun je de microfoon op verschillende momenten gebruiken en zelfs meenemen. Studio-klaar on-the-go, wie wilt dat nou niet?
Te verkrijgen vanaf medio augustus 2025.
Last but not least maken we kennis met de SoloCast 2. De microfoon is opnieuw geoptimalizeerd en het geluid gestroomlijnd in dit compacte apparaat voor dagelijks gebruik.
De microfoon is gebaseerd op een condensor microfoon waardoor je de microfoon iets verder weg kan zetten van je mond, bijvoorbeeld ergens op je bureau.
Naar welk product kijk jij het meeste uit van deze line-up? – Laat het ons weten in de reactie hier beneden!
