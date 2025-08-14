HP breidt hun gaming arsenaal verder uit met vette gear

HP tilt gamen naar een nieuw niveau met hun nieuwste producten in de OMEN – en HyperX lijn. Van studiokwaliteit geluid tot high-end prestaties, voor iedereen zit er wat bij!

PC-gamers stellen steeds hogere eisen aan hun gear, maar ook hun setup. Van slimme en krachtige prestaties tot het expressieve in je gear. Voor gamers staat hoge FPS natuurlijk bovenaan. Ook zien we tegenwoordig dat er meer waarde gehecht wordt aan het kunnen personaliseren van producten (zoals RGB of een EQ-setting).

Met gamers die zich uitgesproken hebben over wat zij belangrijk vinden, heeft HP met hun nieuwste producten in hun gaming brands hierop ingespeeld.

“Van AI-gestuurde performance tot onze krachtigste OMEN-desktops en gepersonaliseerde HyperX-gear: deze line-up levert op elk niveau, tot en met de hoogste niveaus van competitief gamen.” – Josephine Tan, Senior Vice President van HP.

OMEN gaat meest recente hardware gebruiken

OMEN MAX 45L – Gaming Desktop

Deze gaming pc is voor gamers die topprestaties, volledige controle en eenvoudige upgrade-mogelijkheden willen. Dit vlaggenschip van de OMEN-portfolio combineert geavanceerde architectuur met een uniek ontwerp dat gericht is op personalisatie, thermische efficiëntie en lange levensduur.

Hevige workloads zijn peulenschil – De meest recente hardware componenten kun je terug vinden in deze kast. Een combinatie van AMD Ryzen 9 9950X3D-processor en een RTX 5090 grafische kaart van NVIDIA zorgen ervoor dat jij de meeste FPS pusht in jouw game.

– De meest recente hardware componenten kun je terug vinden in deze kast. Een combinatie van AMD Ryzen 9 9950X3D-processor en een RTX 5090 grafische kaart van NVIDIA zorgen ervoor dat jij de meeste FPS pusht in jouw game. Nóg koeler dan van te voren – Dankzij de nieuwe OMEN CRYO CHAMBER technologie zorgt ervoor dat de computer tot maar liefst 7,5 graden koeler is dan tevoren onder volledige belasting.

– Dankzij de nieuwe OMEN CRYO CHAMBER technologie zorgt ervoor dat de computer tot maar liefst 7,5 graden koeler is dan tevoren onder volledige belasting. Verbeterde airflow – Een opnieuw ontworpen behuizing die ervoor zorgt dat er een betere airflow plaatsvind in de kast dankzij open ventilatie aan de onderzijde en geventileerde PCI-slots.

OMEN MAX 35L + Stealth Edition

Ook het kleinere broertje krijgt een update. De OMEN MAX 35L ondersteunt qua hardware hetzelfde als zijn grotere broer. Echter waar de kleinere variant in verschilt is zijn voetprint maar ook iets minder personalisatie. Natuurlijk is er wel RGB aanwezig om een disco tent te maken van je computer, maar mis een aantal high end componenten.

HP introduceert ook de OMEN MAX 35L Stealth Edition. Deze is intern hetzelfde als de normale variant en de OMEN MAX 45L, maar bevat geen RGB en is volledig zwart. Simpelweg een high-performance rig die gefocusst is op gaming. Voornamelijk geschikt voor iemand die meer waarde hecht aan een minimalistische of een formelere werkopstelling.

De Stealth Edition is ook de officiële PC van de League of Legends Esports scene. Ook zien we dezelfde computer terug bij de VALORANT Champions Tour. De aanwezigheid van specifiek deze computer heeft te maken dankzij de strategische samenwerking van HP met Riot Games die in 2024 al werd aangekondigd.

HyperX verdiept zich verder in de audio

In HP’s gaming line-up mag HyperX zeker niet ontbreken. Zij hebben natuurlijk ook nieuwe items klaarliggen voor de markt, geen toetsenborden of muizen. Dit keer ligt de focus op de uitbreiding van hun gaming headsets en audio.

Of het nu om helder communiceren gaat tijdens competitive games, het creëeren van content met audio van studiokwaliteit of juist het personaliseren van jouw randapparatuur.

HyperX Cloud Alpha 2 Wireless

Ontworpen voor lange sessies en volledige controle over jouw setup. Met de HyperX Cloud Alpha 2 Wireless geniet jij van professionele kwaliteit, ongeëvenaarde gebruiksduur en maken we kennis met een RGB Base Station.

Game langer – Met een 250 uur batterij in 2,4GHz-modus kun jij blijven genieten van je favoriete games. Blijf tegelijk verbonden met andere apparaten dankzij de ingebouwde Bluetooth functie die tegelijk werkt met de 2,4GHz verbinding.

– Met een 250 uur batterij in 2,4GHz-modus kun jij blijven genieten van je favoriete games. Blijf tegelijk verbonden met andere apparaten dankzij de ingebouwde Bluetooth functie die tegelijk werkt met de 2,4GHz verbinding. Gedetailleerd geluid – Dankzij de 53mm dual-chamber drivers en een nieuw akoestisch profiel hoor jij nog meer detail, en dat met minimale audio vervorming.

– Dankzij de 53mm dual-chamber drivers en een nieuw akoestisch profiel hoor jij nog meer detail, en dat met minimale audio vervorming. Comfort boven alles – De nieuwe oorkussen die gemaakt zijn van memory foam en andere ademende materialen gepaard met lichtgewicht waardoor lange gaming sessies geen pijn met zich meebrengen.

De RGB Base Station is een nieuwe manier om te verbinden en je audio kanalen te beheren, zodat jij precies kan instellen wat jij wilt horen op welk moment. Ook te gebruiken op consoles*.

Beschikbaar vanaf medio augustus 2025.

HyperX Cloud Flight 2 + CloudX Flight 2

Buiten de main focus op de nieuwe Cloud Alpha 2 Wireless, krijgen we ook een nieuwe versie van de Cloud Flights. De HyperX Cloud Flight 2 brengt personalisatie naar een nieuw niveau. Vanaf medio augustus kun je de PC/PlayStation versie verwachten van deze headset.

Afneembare oorschelp covers – Laat de wereld zien wie jij bent dankzij de afneembare oorschelpen die een RGB paneel verschuilen. Potentiëel ook iets voor de 3D-printers onder ons om de headset nóg meer jouw eigen te maken.

– Laat de wereld zien wie jij bent dankzij de afneembare oorschelpen die een RGB paneel verschuilen. Potentiëel ook iets voor de 3D-printers onder ons om de headset nóg meer jouw eigen te maken. Langere batterijduur – tot wel 100 uur via de 2,4GHz of zelfs tot 150 uur via Bluetooth verbinding.

– tot wel 100 uur via de 2,4GHz of zelfs tot 150 uur via Bluetooth verbinding. Meerdere apparaten tegelijk – Verbind met meerdere apparaten tegelijk, via 2,4GHz én Bluetooth. Ook is Instant Pair aanwezig zodat je met de laatste OMEN laptops zonder dongle kan verbinden.

Kijken we naar de CloudX Flight 2, dan zien we één toevoeging aan de headset. Dit is namelijk een headset die officiëel gelicenseerd is door Xbox. Hiermee kun je dus ook wireless met jouw Xbox console verbinden, zonder enige workarounds!

De CloudX Flight 2 (Xbox) variant is pas te verkrijgen vanaf december.

HyperX FlipCast

Of het nu gaat om streamen, opnemen, creëren of simpelweg gamen; de HyperX FlipCast biedt spelers geluid in hhoge resolutie. Deze nieuwe microfoon is een dynamische microfoon die werkt via XLR zowel USB aansluiting. Hierdoor kun je de microfoon op verschillende momenten gebruiken en zelfs meenemen. Studio-klaar on-the-go, wie wilt dat nou niet?

Studiokwaliteit geluid – Doordat het een dynamische microfoon is, gebruikt het een cardioid patroon. Dat betekent dat alleen je stem wordt opgevangen zodat je een helder en gedetailleerd geluid krijgt zonder achtergrond kabaal.

– Doordat het een dynamische microfoon is, gebruikt het een cardioid patroon. Dat betekent dat alleen je stem wordt opgevangen zodat je een helder en gedetailleerd geluid krijgt zonder achtergrond kabaal. Fysieke knoppen – Dankzij de ingebouwde knopjes kun je snel de microfoon muten of zelfs aanpassen qua niveau tijdens je live gaming sessie.

– Dankzij de ingebouwde knopjes kun je snel de microfoon muten of zelfs aanpassen qua niveau tijdens je live gaming sessie. Personaliseer jouw ervaring – Via de NGENUITY software kun je een aantal features aanpassen zoals de RGB maar ook plugins zoals een compressor, limiter of maak gebruik van AI-ruisonderdrukking.

Te verkrijgen vanaf medio augustus 2025.

HyperX SoloCast 2

Last but not least maken we kennis met de SoloCast 2. De microfoon is opnieuw geoptimalizeerd en het geluid gestroomlijnd in dit compacte apparaat voor dagelijks gebruik.

De microfoon is gebaseerd op een condensor microfoon waardoor je de microfoon iets verder weg kan zetten van je mond, bijvoorbeeld ergens op je bureau.

Plug-and-play – Doordat de microfoon klein en compact is, kun je hem overal makkelijk mee naar toe nemen. Steek hem in je laptop, ook zonder software, om direct te beginnen met opnemen of communiceren!

– Doordat de microfoon klein en compact is, kun je hem overal makkelijk mee naar toe nemen. Steek hem in je laptop, ook zonder software, om direct te beginnen met opnemen of communiceren! Alles wat je nodig hebt – Klein betekent niet goedkoop! De SoloCast 2 heeft namelijk een ingebouwde shockmount én foam popfilter zodat alle ongewenste geluiden niet worden opgenomen.

Naar welk product kijk jij het meeste uit van deze line-up? – Laat het ons weten in de reactie hier beneden!