PUBG zegt gedag tegen Playstation 4 en Xbox One later dit jaar

Bijna vijf jaar na de release van de Xbox Series X|S en PlayStation 5 nemen steeds meer ontwikkelaars afscheid van de vorige generatie consoles. Ook PUBG sluit zich nu aan bij dat rijtje: uitgever Krafton heeft aangekondigd dat de game vanaf 13 november 2025 niet langer speelbaar zal zijn op de Xbox One en PlayStation 4.
Tijdens het geplande serveronderhoud op die dag wordt de stekker uit de last-gen versies getrokken. Daar staat tegenover dat de huidige generatie consoles juist een upgrade krijgt, met verbeterde resolutie- en framerate-opties. Deze upgrade laat al een lange tijd op zich wachten, maar PUBG wordt eindelijk gemoderniseerd.
“It weighs heavily on us to deliver this news to our console players who have enjoyed the game on PlayStation 4 and Xbox One for so many years. This was not a decision made lightly. It comes after long and careful consideration, in pursuit of the continued growth and long-term future of PUBG Console. We kindly ask for your understanding.”
Speel jij PUBG nog op een last-gen console? Laat het ons weten! Je kan de game gratis spelen op PC- en console.
