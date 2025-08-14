Background

Battlefield 6 beta 2 details – start vandaag!

Nieuws 58 Malvin Schuivens 14 augustus 2025

battlefield 6 beta

Battlefield 6 beviel ons in het eerste beta-weekend enorm goed, maar we zagen wel wat verbeterpunten. Nu is het tijd voor het tweede weekend, die vanaf vandaag tot en met zondag speelbaar is!

Battlefield 6 fans kunnen vanaf 10:00 vandaag (14-08-2025) aan de slag tot en met zondag 17 augustus! De beta is dit maal vanaf dag 1 open, geen code nodig dus! Je kan de beta spelen op PS5, Xbox Series en PC (Steam, Epic, EA). Beta progressie draagt niet over, maar je kan wel het volgende halen voor na launch:

In de vorige beta zagen we drie maps – Iberian Offensive, Liberation Peak en Siege of Cairo namen de spotlight met conquest, breakthrough, domination en king of the hill als modi. Dit maal krijgen we een aantal toffe dingen erbij:

  • Alle beta 1 maps
  • Empire State als nieuwe map
  • Alle beta 1 modes
  • Rush mode
  • Squad deathmatch mode

battlefield 6 beta

Ga jij de beta spelen vanaf 10:00 vandaag? Laat het ons weten!

