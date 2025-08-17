Van WoW naar Ghost: Eerste beelden gloednieuwe MMORPG

De kersverse studio Fantastic Pixel Castle heeft voor het eerst live gameplay getoond van hun nieuwe MMORPG Ghost, onder leiding van voormalig World of Warcraft- en League of Legends-ontwikkelaar Greg Street.

Tijdens een 90 minuten durende livestream kregen bekende creators zoals CohhCarnage, JoCat en Josh Strife Hayes de kans om samen met Street en production director Juno Blees door de eerste versie van de game te lopen. Ghost is nog maar veertien tot zestien maanden in actieve ontwikkeling, maar laat nu al zien welke richting het op wil gaan.

De MMORPG is opgebouwd uit twee belangrijke onderdelen. De zogenoemde Blue Zones zijn eenmalige maps die veel inspiratie halen uit roguelikes. Oorspronkelijk konden spelers hier zelfs een eigen basis bouwen, maar dat idee werd geschrapt om de focus volledig op verkenning te leggen. Street benadrukt dat exploratie de kern van Ghost vormt: spelers moeten nieuwsgierig zijn en de wereld zelf ontdekken.

Daarnaast zijn er de Red Zones. Deze gebieden zijn openbaar en doen denken aan klassieke MMO-regio’s, maar dan volgens Street “als een MMO on steroids”. Het team wil dat spelers hier grootschalige ontmoetingen hebben en echte epische momenten beleven.

Ghost richt zich in eerste instantie op het Westen, met name spelers die nu nog actief zijn in de laatste expansions van World of Warcraft, Final Fantasy XIV, Elder Scrolls Online en Guild Wars 2. Volgens Street is het tijd voor een nieuwe grote MMO die een nieuwe generatie spelers kan aanspreken.

Fantastic Pixel Castle werd in 2023 opgericht en bestaat uit een team van oud-Blizzard- en Riot Games-veteranen. De studio maakt deel uit van NetEase Games, dat onder meer Marvel Rivals ontwikkelt. Een releasedatum voor Ghost is er nog niet, maar de eerste indruk maakt duidelijk dat dit ambitieuze project er eentje is om in de gaten te houden.

Wat vind jij van deze eerste blik op Ghost? Denk jij dat dit de volgende grote MMO-hit kan worden of ben je nog sceptisch? Laat het ons weten in de reacties hieronder!