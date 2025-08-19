Nintendo Direct: Kirby Air Riders

20 jaar na release van de originele Kirby Air Ride keert de game in nieuwe vorm terug met Kirby Air Riders. In een speciale Nintendo Direct kregen we meer details over de aankomende Kirby Air ride game.

Wie is opgegroeid met de Nintendo Gamecube kent de originele Kirby Air Ride vast wel. De game die vaak vergeleken werd met Mario Kart (zoals de vergelijking ook weer in deze direct werd gemaakt) had toch écht wel iets unieks. Spelers gingen elkaar te lijf in een open arena waarin ze items en zelfs onderdelen van air ride machines konden verzamelen. Vervolgens nam je het tegen andere spelers op in verschillende racing mini games.

Updates

Deze keer echter wat veranderingen. Ten eerste characters: spelers kunnen kiezen tussen een aantal bekende characters waaronder natuurlijk Kirby, Chef kawasaki, Meta Knight en King Dedede. De riders hebben ook stats die van invloed op jouw prestaties zullen zijn.

Deze keer ook een drift mechanic die gelijk weer vergeleken zal worden met Mario Kart. We moeten dan ook toegeven dat dit heel erg op Mario kart lijkt.

De originele Kirby Air Ride gebruikte eigenlijk maar één knop. Ook dat zal in Kirby Air Riders anders zijn. Een tweede knop zal gebruikt worden voor special moves die je kunt doen op het moment dat je een gauge gevuld hebt. Er zijn per character verschillende special moves. Min of meer alle characters zullen gebruik kunnen maken van de copy abilities waar normaal alleen Kirby bekend om staat. Kirby mag dan wel de main character zijn, het moet natuurlijk wel eerlijk blijven.

Naast verschillende characters ook weer verschillende Air Ride machines met elk hun eigen attributen. Deze zullen van enorme invloed zijn op jouw prestaties in de verschillende game modes. Deze keer echter ook wat nieuwe type machines waaronder een chariot, een enorm stabiele machine, en een tank die natuurlijk enorm sterk is. Daarnaast kregen we de sandbox mode te zien. Vroeger begaven we ons hiervoor in City Trial, deze keer Skyah, een zwevend eiland met verschillende biomes waaronder flower field, urban district, plaza, caves, subway station, forest, colosseum, undergrtound mall en sea. De city trial in deze game kan, inclusief cpus, door 16 spelers gespeeld worden. In deze mode heb je vijf minuten de tijd om power-ups, items en onderdelen te verzamelen die je zullen helpen in de volgende game modes. De game kan in local multiplayer met 8 spelers gespeeld worden. Daar kunnen dan dus nog eens 8 CPU spelers bij.

Tenslotte Stadium: de “mini games”. Een hoop oude games keren terug. Zo zien we bijvoorbeeld Kirby melee, air glider, drag race, target flight en dustup derby. In de meeste gevallen laat de titel van de game al zien wat je gaat doen. In Kirby melee rijden jij en je tegenstanders rond en is het de bedoeling zo veel mogelijk tegenstanders te verslaan met melee attacks. In Air glider is het de bedoeling dat je zo ver mogelijk vliegt. Hier zullen de wat lichtere en gevleugelde machines je dus helpen. Drag race spreekt natuurlijk voor zich. Target flight is eigenlijk net een soort darts waarin jij en je tegenstanders proberen zo veel mogelijk punten te scoren door tegen bepaalde vlakken aan te vliegen. Dustup Derby is een variant op de melee mode waarin je tegenstanders moet verslaan. De game modes zijn vaak random en je zult dus moeten gokken op welke machine en character je kiest.

Release date

En dan waar we allemaal op gewacht hebben: de release date. Kirby Air Riders zal op 20 November 2025 verschijnen. Nog even wachten maar wij hebben er enorm veel zin in. De game ziet er zonder al te veel af te wijken van het origineel toch weer uit als een goede update van een Nintendo classic.