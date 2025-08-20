Gamescom 2025: Fallout seizoen 2 onthuld door Amazon Prime

Amazon Prime Video heeft tijdens Gamescom 2025 de eerste teasertrailer voor Fallout seizoen 2 onthuld, en hij is net zo explosief als je zou verwachten. De nieuwe afleveringen verschijnen vanaf 17 december 2025!

In deze teaser krijgen we een blik op de iconische stad New Vegas, zowel voor als na de nucleaire vernietiging. We zien flashbacks naar de tijd vóór de oorlog, waarin we kennismaken met Robert House, gespeeld door Justin Theroux, en zijn complexe relatie met Cooper Howard (de Ghoul). Deze terugblikken geven diepte aan de personages en het verhaal.

Daarnaast keren bekende locaties zoals de Lucky 38 en de Ultra-Lux terug, en wordt de mysterieuze Mr. House weer geïntroduceerd. Nieuwkomer Macaulay Culkin sluit zich aan bij de cast in een nog onbekende rol, terwijl Justin Theroux terugkeert als Robert House. De teaser zit vol knipogen naar Fallout: New Vegas, zoals een Elvis-achtige ghoul die fans direct zullen herkennen, een knipoog die nostalgische vibes combineert met pure chaos.

Voor wie het eerste seizoen gemist heeft: Fallout seizoen 1 volgde Lucy (Ella Purnell), Maximus (Aaron Moten) en de Ghoul (Walton Goggins) terwijl ze probeerden te overleven in een nucleair verwoeste Los Angeles. Het seizoen introduceerde complexe relaties, morele keuzes en de klassieke Fallout-sfeer van gevaar en zwarte humor. De acteurs werden geprezen om hun sterke vertolkingen, die de wreedheid en absurditeit van het wasteland perfect overbrachten.

Wat opvalt aan deze teaser is dat het seizoen veel groter en gedetailleerder lijkt dan zijn voorganger. New Vegas wordt een post-apocalyptische speeltuin vol gevaar, humor en bizarre situaties, precies zoals je van de Fallout-serie gewend bent. Verwacht intriges, verrassende wendingen en de altijd charmante mix van horror en humor.

Bekijk hieronder de teaser trailer en laat ons weten: ben jij klaar om terug te keren naar New Vegas en het avontuur met Lucy, Maximus en de Ghoul aan te gaan? Check ook ander nieuws van Gamescom zoals LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight!