Background

Gamescom 2025: LEGO Batman – Legacy of the Dark Knight aangekondigd

Gamescom 19 augustus 2025

Eerste look van de trailer van LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

Tijdens Opening Night Live van Gamescom 2025 heeft TT Games na 11 jaar een nieuwe LEGO Batman-game onthuld: LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. De game neemt spelers mee op een open-world avontuur door de geschiedenis van Bruce Wayne, van zijn oorsprong tot het iconische symbool van Gotham City.

Deze nieuwe kindvriendelijke superheldengame haalt inspiratie uit 86 jaar aan Batman-films, televisieseries, strips en eerdere games. Iconische momenten uit Christopher Nolan’s The Dark Knight-trilogie, Matt Reeves’ The Batman en de Arkham-games komen tot leven in LEGO-stijl. Spelers kunnen Gotham City verkennen, misdaden bestrijden en puzzels oplossen in bekende locaties zoals Ace Chemicals, Gotham Botanical Gardens, Wayne Tower en Arkham Asylum.

De game introduceert zeven speelbare personages: Batman, Jim Gordon, Robin, Nightwing, Batgirl, Catwoman en Talia al Ghul. Elk personage beschikt over unieke vaardigheden en gadgets die cruciaal zijn voor het oplossen van puzzels en het verslaan van vijanden. Het vernieuwde gevechtssysteem biedt dynamische combo’s, voertuiggerichte missies en coöperatieve gameplay voor twee spelers, zodat je samen met een vriend door Gotham kunt trekken.

Deze nieuwe game onderscheidt zich van eerdere LEGO Batman-games door de open-world benadering, uitgebreide verhaallijn en de mogelijkheid om de volledige geschiedenis van Bruce Wayne te ervaren. Spelers kunnen iconische momenten uit de films en strips opnieuw beleven, terwijl ze tegelijkertijd nieuwe uitdagingen en geheime collectibles ontdekken.

De kleurrijke grafische stijl blijft trouw aan de humoristische toon van de franchise, maar met gedetailleerde omgevingen en herkenbare architectuur die Gotham City echt tot leven brengen. Naast de hoofdmissies zijn er side quests, puzzels en verzamelobjecten die zorgen voor uren speelplezier.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight verschijnt in 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 en pc via Steam en Epic Games Store. Spelers kunnen de game nu alvast op hun wishlist zetten.

Bekijk hieronder de officiële gameplaytrailer en laat ons weten welke versie van Batman jij straks gaat uitproberen! Dit jaar kwam er ook meer LEGO-nieuws uit, dat bekijk je hier!

