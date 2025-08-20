Gamescom 2025: World of Warcraft Midnight cinematic getoond

Blizzard Entertainment heeft tijdens Gamescom 2025 eindelijk de eerste gameplaytrailer en de gloednieuwe cinematic voor World of Warcraft: Midnight gedeeld, en het ziet er allesbehalve saai uit. Van de donkere, magische straten van Quel’Thalas tot de eindeloze gevaren in de open wereld van Azeroth, deze uitbreiding belooft een duister avontuur vol actie, mysterie en natuurlijk klassieke WoW-chaos.

De gameplaytrailer geeft een eerste blik op de vernieuwde zones en laat zien dat spelers eindelijk hun eigen huizen kunnen bouwen met de langverwachte speler-housing. Je kunt je Demon Hunter-specialisatie uitproberen, je vaardigheden testen in nieuwe gevechtsscenario’s en deelnemen aan spannende nieuwe buitenspelactiviteiten, zoals “Prey”. De wereld voelt levendiger en dynamischer dan ooit, met genoeg geheimen en uitdagingen om urenlang door te verdwalen.

De cinematic “Intercession” tilt het verhaal van Midnight naar een episch niveau. Xal’atath en haar leger van Voidwalkers vallen Silvermoon aan en dwingen spelers om zowel hun wapens als hun verstand te gebruiken. De beelden zijn spectaculair, vol intense gevechten en adembenemende animaties die de toon zetten voor wat je kunt verwachten in het komende seizoen van de Worldsoul Saga. Het is een perfecte mix van actie, lore en pure WoW-sfeer.

World of Warcraft: Midnight wordt verwacht in de eerste helft van 2026 op PC via Battle.net. Pre-orders zijn al mogelijk, inclusief speciale goodies zoals vroege toegang tot speler-huizen en exclusieve cosmetische items.

Bekijk hieronder de trailers en laat ons weten: ga jij weer Azeroth betreden, je Demon Hunter trainen en je eigen huis bouwen, of ga je eerst rustig genieten van de cinematic? Eerder deze week kregen we ook ander World of Warcraft nieuws, dat zie je hier!