Gamescom 2025: Resident Evil Requiem toont pakkende trailer

De trailer biedt een eerste blik op het spel, dat zich afspeelt in het door Umbrella geteisterde Raccoon City, decennia na de oorspronkelijke gebeurtenissen.
In de trailer zien we Grace Ashcroft, een introverte FBI-analist, terugkeren naar het verlaten Wrenwood Hotel om de mysterieuze dood van haar moeder, Alyssa Ashcroft, te onderzoeken. Spelers ervaren intense actie gecombineerd met psychologische horror, waarbij zowel het eerste- als derde-persoonsperspectief beschikbaar is. Dankzij de RE Engine zijn de omgevingen en belichting bijzonder gedetailleerd, wat bijdraagt aan de beklemmende sfeer.
De trailer onthult ook dat Grace samenwerkt met andere speelbare personages, wat voor variatie in speelstijlen zorgt. Hoewel eerdere geruchten spraken over een open wereld, lijkt deze game een meer lineaire ervaring te bieden, met zorgvuldig ontworpen omgevingen en uitdagende puzzels. De terugkeer naar Raccoon City en de betrokkenheid van Grace beloven een diepgaand verhaal dat de franchise verder uitbouwt.
Resident Evil Requiem wordt ontwikkeld door Koshi Nakanishi. Ook wel bekend van de vorige game. De game staat gepland voor release op 27 februari 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc via Steam en zal niet beschikbaar zijn op vorige generatie consoles.
Wat vind jij van deze eerste beelden vindt! Lees ook ons eerdere nieuws over Resident Evil Requiem!
