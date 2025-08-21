Gamescom 2025: The Outer Worlds 2 ontmoet zijn hilarische companions!

GamescomNieuws 4 Ozaia den Heijer 21 augustus 2025
Tijdens Gamescom Opening Night Live 2025 heeft Obsidian Entertainment een nieuwe trailer van The Outer Worlds 2 gedeeld, en deze draait helemaal om de companions. Voor het eerst maken we kennis met zes kleurrijke personages die je gaan vergezellen op je avontuur door de Arcadia-kolonie.
De companions in the Outer Worlds 2 zijn een bont gezelschap: Niles, een stoere cyborg van de Earth Directorate; Aza, een cultist met een flinke voorliefde voor chaos; Inez, de no-nonsense veldarts; Marisol, een avonturier die niet zonder haar pistool kan; Tristan, een warhammer-swingende krachtpatser; en Valerie, een klinische robot die alles scherp in de gaten houdt. Samen zorgen ze voor een flinke dosis humor, sarcasme en chaos onderweg.
Een opvallend detail: romantische opties zitten er deze keer niet in. Dat zal misschien wat fans teleurstellen, maar de chemie en interacties tussen de companions beloven genoeg plezier en entertainment om dat ruimschoots goed te maken. De trailer laat zien dat je keuzes, tactiek en dialogen met je companions net zo belangrijk zijn als de gevechten zelf.
The Outer Worlds 2 komt uit op 29 oktober 2025 voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Met deze trailer zet Obsidian de toon: slim, grappig en vol gekke personages die je avontuur net dat beetje extra geven.
Benieuwd hoe jij met dit nieuwe team gaat samenwerken? Laat het ons weten in de reacties!
