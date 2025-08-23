Preview: Pragmata op Gamescom 2025

Gamescom is dan eindelijk over maar op onze website begint de gekkigheid dan pas eigenlijk echt. De komende weken zullen wij jullie voorzien met de tofste previews en interviews van games die wij daar hebben mogen spelen. Ondergetekende heeft mogen los gaan in de pershallen van Capcom en is aan de slag gegaan met Pragmata!

Tijdens de demo van Pragmata is er toch een aardig gedeelte waarin wij mochten spelen. Vijf sloten moesten worden ontgrendeld door het level heen om vervolgens naar de boss fight te gaan. Onderweg kwamen we veel enemies tegen en kregen wij ook een kleine blik op de dynamiek tussen de twee hoofdkarakters. In deze preview neem ik jouw mee in deze ervaring en laat ik mijn mening erover de vrije loop.

Pragmata is uniek

Tijdens Gamescom speel je heel erg veel, je raadt het al, games. En wanneer je zo veel games speelt merk je dat de industrie best wel eens veel hetzelfde doet. Hoe vet is het dan dat een game als Pragmata iets unieks weet in te zetten. Dit hebben zij gedaan met wat ik noem het grid element. Wanneer jij schiet op een vijand verschijnt er rechtsboven een grid met allemaal blokken.

Met jouw bediening kan jij dan snel proberen langs de verschillende blokken te gaan om bij het groene vinkje te komen en sommige van deze blokken onderweg hebben power-ups of andere handige snufjes. Het is een uniek nieuw gameplay element voor mij waar ik vrij verrast over was. Het gaf het spel ook een urgentie mee omdat je tegelijk aan het schieten bent en de grid probeert op te lossen.

Wanneer wij dan kijken naar de overige factoren in de demo kan je eigenlijk ook alleen maar positief zijn. Grafisch is er niet veel op aan te merken en het draait allemaal soepel. De boss fight duurde mij misschien iets te lang maar dat kan ook komen omdat ik wat foutjes had gemaakt met het schieten en dus op verkeerde grids terecht kwam. Desondanks was ook deze boss fight een genot om te spelen en smaakte eigenlijk het einde van de demo naar meer.

Come here girl

Als laatste wil ik het nog even hebben over de dynamiek tussen de twee personages Hugh Williams en Diana, onze hoofdpersonages. The Last of Us en God of War deden dit natuurlijk al maar in Pragmata heb ook jij weer een jonger karakter die met jou mee op avontuur gaat. Je zult Hugh niet vaak horen ‘come here’, in tegenstelling tot Kratos. Want Diana die positioneert zicht op jouw schouder. De dynamiek tussen deze twee personages voelde zeker wel goed aan ondanks de kleine tijd dat ik ze nu samen heb gezien. Diana en Hugh weten nog niet perse welke krachten eerstgenoemde allemaal heeft maar dit zou vast gaandeweg tijdens het verhaal allemaal duidelijk worden.

Wat vonden wij ervan?

Verdict

Er zijn van die spellen die onder je radar vliegen en Pragmata was zeker wel zo een game voor mij. Vooral in dit tijdperk komen er natuurlijk elke maand genoeg toffe games uit en er zitten nou eenmaal maar 24 uur in een dag. Toch moet ik zeggen dat ik na het spelen hiervan hem als mijn verassing van Gamescom kan noemen. Grafisch zag het er goed uit en het deed wat unieks van andere games die ik heb gespeeld tijdens het evenement. De story lijkt mij interessant en ik kan eigenlijk weinig zeggen wat mij niet beviel tijdens de demo. Houdt zeker onze website in de gaten wanneer ook de video preview online komt!

Pragmata komt uit in 2026. Heb jij ook zo zin om deze game te spelen?