Preview: Crimson Desert op Gamescom 2025

Ik zie je al denken: Alweer een preview van Crimson Desert? En ja, alweer een preview van Crimson Desert. Laten we hopen dat het de laatste is voordat je “Review: Crimson Desert” kunt lezen op onze website. Dit lijkt in ieder geval wel de laatste keer te zijn, want de game voelt eigenlijk best wel af.

Crimson Desert was prominent aanwezig op Gamescom 2025. Pearl Abyss lijkt heel zelfverzekerd te zijn over de game en liet spelers al mooie gameplay beelden zien via grote schermen aan de voorkant van de booth. We hebben de game wederom een uur mogen spelen en dit keer zien we eindelijk open wereld gameplay. Met deze open wereld zijn we aan de slag gegaan nadat we in een uitgebreide tutorial zo goed als mogelijk gewend zijn geraakt aan de ontzettend uitgebreide besturing van de game.

Eindelijk de open wereld

Tot Gamescom 2025 hebben we de open wereld van Crimson Desert niet tot nauwelijks in actie gezien. Vorig jaar hebben we game twee keer mogen testen en deze focuste zich tweemaal voornamelijk op de gevechten met bazen in een heel klein afgeschermde arena. Eindelijk mogen we nu de open wereld betreden en dat doen we in een Tears of the Kingdom-stijl, waar we letterlijk de open wereld inspringen en alvast even kunnen bekijken van bovenaf.

Eenmaal op de bodem begint onze missie waarin we een aantal kanonskogels moeten afvuren op uitkijktorens van de vijand. In dit segment zie je al snel hoe groot de wereld is. Wat daarin allemaal te doen is, hebben we niet goed bekeken, maar het ziet er in ieder geval wel beeldschoon en uitnodigend uit.

We zien ontzettend veel oog voor detail in Crimson Desert. Ondanks het een grote open wereld is, is er aandacht voor animatie en kleine details. Zo moet je een kanon herladen met realistische animaties die bijna in de buurt komen van Red Dead Redemption 2. Ook zien we details in de omgeving, maar vooral de personages zien er ontzettend gedetailleerd uit. Ze bewegen realistisch, de animaties en gezichtsuitdrukkingen zien er ontzettend mooi uit. Dat is iets wat al heel snel opviel, omdat je dit normaal niet gewend bent van een open wereld game buiten de tussenfilmpjes.

Overweldigende game

Het blijft natuurlijk lastig om een grote game te showcasen in een demo van een uur. Ik snap steeds meer waarom de voorgaande demo zo afgebakend was, want Crimson Desert is gigantisch en geeft de speler ontzettend veel opties op gebied van onder andere combat. Een fighting game is er niets bij en je ziet hier heel goed dat de roots van deze game liggen bij Black Desert, die combat, voor een MMORPG, echt voortreffelijk heeft aangepakt.

Ze lijken de stijl van deze MMORPG door te zetten in deze singleplayer RPG en dat pakt wat mij betreft enorm goed uit. Van verschillende wapentypen tot magische spreuken, pijl-en-boog, Mixed Martial Arts, worstelen en dingen oprapen om er mee te slaan of om ze naar een vijand te gooien. En het mooie is dat doe je allemaal ontzettend vloeiend waarbij je in een fractie van een seconden wisselt tussen alle mogelijke opties door simpelweg combinatietoetsen te gebruiken met je controller. Dat lijkt heel erg overweldigend, en dat is het ook wel, maar dat komt waarschijnlijk ook omdat de demo je midden in het spel dropt en je normaal gesproken dit soort dingen beetje bij beetje leert gebruiken en toepassen.

Het mooie van al deze opties is dat combat, zelfs tegen normale vijanden, niet snel saai wordt. Je kunt steeds nieuwe manieren verzinnen om te vechten, andere combo’s proberen, of gewoon hele andere wapens gebruiken. Zo zijn er alleen al met je zwaard meer dan 10 verschillende aanvallen en die kun je vervolgens ook nog eens combineren of ketenen voor weer hele andere effecten. Crimson Desert lijkt me daarbij wel een game waar je het beste een lange tijd voor kunt gaan zitten. Als je deze straks in huis haalt en even twee weken aan de kant legt, betwijfel ik of je daarna nog goed weet hoe alles werkt. Het vraagt wel echt heel veel van je, maar dat vind ik persoonlijk wel echt heel erg vet gedaan.

In de combat maakt de game ook spontaan een switch van realistische animaties en bewegingen naar alles juist zo vloeiend en bevredigend mogelijk maken. Een echte Action RPG dus en eentje die veel vloeiender en fletser aanvoelt dan de demo die we vorig jaar speelde waarin we de game vooral vergeleken met iets als Monster Hunter en Dragon’s Dogma. Die gelijkenissen zaten er dit keer helemaal niet in, maar daarbij moet ik zeggen dat we het ook niet hebben opgenomen tegen grote bazen die waarschijnlijk een meer tactische aanpak nodig hebben.

Wat vonden wij ervan?

De laatste voorlopige conclusie?

Goed, Pearl Abyss, geef ons nu maar die volledige game zodat we er echt eens goed voor kunnen gaan zitten. We wachten hier nu al zo lang op en we waren alle voorgaande keren ook al helemaal verkocht. De game lijkt af, voelt af, ziet er ontzettend goed uit en het speelt als iets wat je nog nooit eerder op dit niveau hebt gespeeld. Het heeft gevechten die je doen denken aan Dragon’s Dogma, realistische bewegingen en animaties à la Red Dead Redemption, een grote open wereld om te verkennen en gigantische slagvelden met honderden soldaten waar je op los kunt gaan met meer moves en combo’s dan je gemiddelde fighting game.

Crimson Desert werd onlangs uitgesteld naar het eerste kwartaal van 2026. Nog heel even geduld.