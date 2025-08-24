Preview: EA FC 26 op Gamescom

GamescomPreviews 36 Joel Lemmrich 24 augustus 2025
Een van de games die in Europa altijd mega goed aanslaat, is toch wel EA FC 26. Ieder jaar zitten we er toch voor klaar om aan de slag te gaan met het nieuwste voetbalseizoen, maar verbetert de game zich ook ieder jaar? Op Gamescom 2025 hebben we natuurlijk wat potjes gedaan om een impressie te krijgen van dit nieuwe deel.
De bovenstaande deep dive kwam vóór Gamescom 2025 uit, en zag er allemaal belovend uit. Natuurlijk hebben Daniël en ik een paar potjes tegen elkaar gespeeld. De uitslagen van deze potjes spreken we niet over (Daniël had geen genade en gaf mij al snel pakslaag). Nadat we beide tamelijk afwezig zijn geweest uit de EA FC/FIFA scene, merkte we toch een aantal kleine details.
EA FC 26 speelt iets langzamer dan voorheen, voornamelijk dankzij de “Authentic Mode” waarop wij gespeeld hebben. In deze mode adapteert de game een nieuw level aan detail wat meer realisme biedt tijdens je wedstrijd. Spelers op het veld, zelfs van top teams, kunnen foutjes maken. Probeer je te schieten uit een draai met de zwakke voet, of ligt de bal net niet goed genoeg voor de speler; dan zul je merken dat de bal ook willekeurig ergens naar toe vliegt.
Ook het gedrag van de keepers zijn aangepakt. De reddingsacties die gebruikt worden zijn nu iets meer doordacht. Bij een deflectie van de bal is bijvoorbeeld ook het traject aangepast waardoor je tegenstander niet meer die makkelijke goal krijgt.
Naast een aantal potjes gespeeld te hebben, hadden we ook de mogelijkheid om een aantal vragen te stellen aan de ontwikkelaars. Met Production Designer Sam Rivera hebben wij gesproken over de nieuwe game, specifiek over wat deze game nu anders maakt dan vorige jaren.
EA FC 26 is dan ook niet meer heel lang van ons verdwenen. Wij gaan hem natuurlijk checken, dus blijf zeker kijken!
De nieuwe iteratie van de voetbal series komt uit op 26 september 2025 voor PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 én Switch 2. — Check ook ander gamescom nieuws; zoals onze preview van Crimson Desert of Resident Evil Requiem!
Tagged as:
EA FC 26 Electronic Arts FIFA Gamescom 2025 Voetbal
Joel Lemmrich 24 augustus 2025
Jordy Gerritse 24 augustus 2025
Jordy Gerritse 23 augustus 2025
Dave Schreurs 23 augustus 2025
Daniel Glavimans 23 augustus 2025
Daniel Glavimans 23 augustus 2025
Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Please login or subscribe to continue.
No account? Register | Lost password✖
Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.✖
Be the first to leave a comment