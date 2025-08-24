Preview: EA FC 26 op Gamescom

Op Gamescom 2025 was uitgever EA zelf niet aanwezig, maar was EA FC 26 wél van de partij. Natuurlijk hebben we wat potjes gespeeld, maar hebben we ook wat vragen kunnen stellen aan ontwikkelaars.

Een van de games die in Europa altijd mega goed aanslaat, is toch wel EA FC 26. Ieder jaar zitten we er toch voor klaar om aan de slag te gaan met het nieuwste voetbalseizoen, maar verbetert de game zich ook ieder jaar? Op Gamescom 2025 hebben we natuurlijk wat potjes gedaan om een impressie te krijgen van dit nieuwe deel.

De bovenstaande deep dive kwam vóór Gamescom 2025 uit, en zag er allemaal belovend uit. Natuurlijk hebben Daniël en ik een paar potjes tegen elkaar gespeeld. De uitslagen van deze potjes spreken we niet over (Daniël had geen genade en gaf mij al snel pakslaag). Nadat we beide tamelijk afwezig zijn geweest uit de EA FC/FIFA scene, merkte we toch een aantal kleine details.

EA FC 26 speelt iets langzamer dan voorheen, voornamelijk dankzij de “Authentic Mode” waarop wij gespeeld hebben. In deze mode adapteert de game een nieuw level aan detail wat meer realisme biedt tijdens je wedstrijd. Spelers op het veld, zelfs van top teams, kunnen foutjes maken. Probeer je te schieten uit een draai met de zwakke voet, of ligt de bal net niet goed genoeg voor de speler; dan zul je merken dat de bal ook willekeurig ergens naar toe vliegt.

Ook het gedrag van de keepers zijn aangepakt. De reddingsacties die gebruikt worden zijn nu iets meer doordacht. Bij een deflectie van de bal is bijvoorbeeld ook het traject aangepast waardoor je tegenstander niet meer die makkelijke goal krijgt.

Vraagjes aan de ontwikkelaars

Naast een aantal potjes gespeeld te hebben, hadden we ook de mogelijkheid om een aantal vragen te stellen aan de ontwikkelaars. Met Production Designer Sam Rivera hebben wij gesproken over de nieuwe game, specifiek over wat deze game nu anders maakt dan vorige jaren.

Wat maakt EA FC 26 zo anders dan vorige delen die we hebben gezien?

EA FC 26 is dit jaar aangepakt om spelers meer controle over de bal in handen te geven. We hebben een aantal features gewisselt; zo zien we wat besturingselementen terugkomen uit oudere games en zien we bepaalde mechanics tijdelijk verdwijnen. Hierdoor komt de skillgap in de player base iets dichter bij elkaar te liggen dan we momenteel kennen. Door het jaar heen zal de game blijven evolueren door feedback die we krijgen van de spelers. Er zijn nu twee modes om te spelen, Authentic en Competitive, wat is het grootste verschil?

De speelsnelheid is het voornamelijkste verschil. De nieuwe Authentic Mode, die NIET beschikbaar is in Ultimate Team, richt zich meer op het samenspel van het team. Karakteristieken van spelers komen ook veel duidelijker naar voren en het passen van de bal wordt ook strategischer. Het gedrag van alle spelers maar ook de bal zijn de grootste aanpassingen hier.

Competitive mode is de enige mode in Ultimate Team, maar ook te selecteren in andere modes. Hierbij ligt het tempo meer bij wat we al kennen, zo speelt het allemaal iets sneller zodat je meer acties kunt maken in een wedstrijd. Het gedrag van de spelers is iets minder prominent dan in andere game modes.

Het feit dat we meer controle over de bal en spelers bij de gamer ter beschikking kunnen stellen, tegelijkertijd het aanbieden van meer realisme in onze gameplay. Beide aspecten zijn dingen waar we hard aan gewerkt hebben op basis van alle feedback die we hebben gekregen over de jaren heen. Dit is echt een voetbalgame voor de spelers door de spelers.

EA FC 26 is dan ook niet meer heel lang van ons verdwenen. Wij gaan hem natuurlijk checken, dus blijf zeker kijken!

De nieuwe iteratie van de voetbal series komt uit op 26 september 2025 voor PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 én Switch 2.