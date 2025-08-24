Preview | High on Life 2 op Gamescom

Het eerste deel van deze game was een enorm succes door de memes online maar ook de humor die in het spel verwerkt zat. Het is dan ook geen wonder dat er een High on Life 2 aan gaat komen. Wij hebben hem bij Xbox op Gamescom mogen spelen en in dit artikel neem ik je mee in mijn ervaringen!

Uitgerust met een enorm dosis zin nam ik plaats achter het scherm waar High on Life 2 op mij zat te wachten. De game van ontwikkelaar Squanch Games had met het eerste deel dus al goud in handen.

Hoe zorg je ervoor dat zo culturele hit in het vervolg nog beter gaat zijn? En is het wel eerlijk om de game te vergelijken qua populariteit met zijn voorganger? Laten we namelijk eerlijk wezen toen het eerste deel uit kwam was dit voor weken lang overal te zien op Tiktok. Dit kwam ook mede omdat de game verkrijgbaar was voor Xbox Game Pass. Gelukkig is dit ook met deel twee het geval. Maar, genoeg teruggeblikt op het oude succes! Laten we kijken wat deze nieuwe game kan gaan brengen.

High on Life 2

Mijn belangrijkste graadmeter in deze preview sessie was kon de game mij aan het lachen maken? In een tijd waarin veel games wat serieuzer worden lijkt humor soms een after thought. Voelt de humor in deel twee nog vers aan? En hoe speelt de gameplay en draait het vloeiend? Allemaal vragen in mijn hoofd waar ik antwoord op moest en zal krijgen.

Humor

Bij heel veel games zou het raar zijn om humor als belangrijkste graadpunt te zetten. Maar bij High on Life 2 voelt het toepasselijk. De game is namelijk groot geworden mede door zijn enorme dosis humor.

Dit is ook niet zo gek want High on Life gebruikt de stem van Morty uit de serie Rick and Morty. En ik kan gelukkig zeggen dat gedurende de preview ik een aantal keer goed glimlachend achter mijn scherm zat. De game weet een goeie lijn te bewandelen tussen humor die niet over het randje gaat maar ook nooit te tam is. De demo word op verschillende momenten ook op pauze gezet en een karakter (met de stem van Morty leek het) praat ons dan op grappige wijze erdoorheen.

Ik wil zelf niet te veel voorbeelden geven van wat ik allemaal tegen kwam qua humor in het spel. Ik denk namelijk dat zoiets het beste werkt als je er zelf mee aan de slag gaat. Maar als jij de humor van het eerste deel kon waarderen dan gaat dit ook zeker in jouw straatje passen.

Gameplay

Dan de gameplay. Uitgerust met… Pratende messen en wapens ging jij weer aan de slag om verschillende vijanden te vermoorden. Ook dit werkte weer heel lekker en soepel. Om sneller door de levels te komen is er in deze game zelfs een skateboard toegevoegd. Wel fijn want in het eerste deel duurde het soms wat langer voordat je bij een punt was gekomen. Er is dus echt actief gekeken hoe ze de quality of life konden bevorderen in het spel.

Tijdens de demo hebben wij 4 secties kunnen spelen en Ook hier zit weer een goeie mix van de humor met serieuzere gameplay elementen aan vast. Wapens hadden zonder te veel spoilers te geven ook allemaal een eigen doel tijdens deze segmenten. Denk hierbij dat je een wapen moest gebruiken om objecten te verplaatsen of om hoger op te kunnen gaan. Ik ben benieuwd hoe veel van deze wapens in het uiteindelijke spel terecht gaat komen!

Grafisch

Grafisch is er ook weinig eigenlijk op de game aan te merken. Het heeft zijn eigen unieke cartoony stijl en ziet er goed uit. Het enige wat op viel was dat soms de game even moest laden tussen secties en dit resulteerde in wat stotende beelden. Ik ga er van uit dat dit in de uiteindelijke versie wel gaat worden opgelost.

Verdict

Met High on Life was deze studio voor mij nog niet heel bekend maar als ik zie wat ze nu ook weer aan het doen zijn met het tweede deel lijkt dit echt een franchise te worden die je gewoon elk deel moet spelen. De humor zit er goed in en de gameplay elementen zijn ook weer verbeterd ten opzichte van zijn voorganger. Op wat kleine haperingen na draaide de game perfect maar wij gaan er van uit dat dit nog word opgelost voordat de game uit komt op 13 februari 2026!