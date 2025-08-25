Interview | Dune: Awakening over de toekomst

Dune: Awakening brengt survival in een MMO-jasje en doet dit op zo’n wijze dat ze er nog een enorm gezonde player base aan overhouden ook. Safe to say, de game is enorm succesvol. Voor ons dus een gegeven dat we even langs Funcom gaan om een interview te doen. Dat interview komt binnenkort, maar we willen je graag al wat vertellen over de toekomstplannen voor Dune: Awakening!

Dune: Awakening is een Survival MMO waarin mensen hun werelden met elkaar delen. Een MMO is niks zonder het sociale aspect en daar focust deze titel enorm op. Zo kan je guilds en alliances joinen, of maken als je dat aandurft. Maar, er is ook een economie gaande, die de game voor solo spelers toegankelijker maakt. In deze game staat survival centraal, daarbij hoort natuurlijk resource management, base building, diepgaande combat en verschillende manieren van traversal. In ons interview met een van de developers krijgen we meer te weten over de game en waar ze in de toekomst heen willen. Maar, we hebben ook het een en ander voor je verzameld!

De toekomst voor Dune: Awakening

Vanaf 10 september kunnen spelers aan de slag met chapter 2. Hierin zal de main story doorgaan vanaf het einde van chapter 1. Ook introduceert de game hier character re-customization, nieuwe deep desert lay-outs en archetypes armors. Kijken we verder naar dit- en begin volgend jaar, dan zullen chapter 3 en 4 ook releasen. Al deze story chapters zullen free updates zijn.

Er is echter ook nog DLC, deze zal je moeten kopen maar brengt enorm veel toffe content naar de game. Vanaf september is dit een nieuwe contract chain die jou naar volledig nieuwe locaties brengt, zijn dit nieuwe vehicles en guild decorations en zullen er nieuwe cosmetics komen. Dat valt allemaal onder Lost Harvest. In Q1 2026 krijgen we Raiders of the Broken Lands en in Q2 verschijnt The Water Wars.

Een interview met Funcom

Funcom, de ontwikkelaar van Dune: Awakening was dit jaar te vinden in de mooie, paarse Level Infinite booth. Het grappige is, ik wist niet dat ze er waren, tot ik bij de Infinite booth vroeg naar eventuele interview mogelijkheden en mij werd verteld dat dit kon voor Dune. Onvoorbereid dus, maar wel een leuk, luchtig, informatief en persoonlijk interview eruit weten te halen. Misschien wel mijn favoriete interview dat ik dit jaar heb gedaan, dus check ‘m zeker hier beneden!