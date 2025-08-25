Background

Dit is de intheGame Roadtrip aftermovie van Gamescom 2025

Gamescom Malvin Schuivens 25 augustus 2025

inthegame

intheGame gaat al sinds 2016 ieder jaar 3-4 dagen voor jou naar Keulen toe om daar nieuwe games te checken, nieuwe previews en interviews te fixen en vooral ook om veel plezier te hebben. Dit jaar wilde wij dit plezier meer vastleggen en dat resultaat? Dat zie je hier!

Gamescom is speciaal, het voelt ieder jaar als thuis komen. intheGame liet ook dit jaar weer de kans niet liggen. Sterker nog, we hebben Opening Night Live meegepikt. Met foto’s van Joel, Jordy en Malvin, video’s van Dave en Malvin en met de geweldige support van meester interviewer Daniël gingen wij dus wederom op pad. Al die content resulteerde in meerdere foto’s, preview video’s en ga zo maar even door. Om dit te vieren, hebben wij dit jaar een volledige aftermovie gemaakt met een sneakpeak naar alles dat we doen. Uiteraard ook met veel droge humor. Kijken? Dat kan!

Laat ons vooral weten wat jij van de aftermovie, previews en interviews vond. Wij nemen jouw feedback graag mee naar de volgende editie! Alles omtrent Gamescom checken? Dat kan hier!

