Preview | Deadpool VR

Meta was groots aanwezig tijdens Gamescom 2025 met een enorme booth, volledig toegewijd aan Deadpool VR. Er was meer dan genoeg ruimte om je te bewegen en dat had je ook wel nodig, want Deadpool trekt alles uit de kast om de rode ninja’s te weren.

Een gloednieuwe actieheld in VR. Sign me up. Deadpool VR zet je in de schoenen van Deadpool, exclusief voor Meta Quest 3/3S. De VR-titel komt op 18 november 2025 uit, maar wij mochten deze al een kleine 45 minuten testen. Deadpool VR is eigenlijk precies wat je er van verwacht en dat maakt dit een must have voor alle VR gamers.

De verrassing van de show

Tot onze grote verrassing belande Deadpool VR bij mede journalist Dave en bij mij als één van de grote highlights van de show. De game ziet er ongelofelijk strak uit op de Meta Quest 3 en doordat je geen kabel aan je headset hebt hangen, voel je ook nog eens vogelvrij om je helemaal in te leven als Deadpool. Volledig in karakter doken wij dus in de demo.

Bepakt en bezakt

Deadpool VR opent de game met een segment waarin je armen eraf worden gehakt. Niet schrikken, het is niet echt! Gelukkig gebeurt dit allemaal in Virtual Reality, want Deadpool heeft speciale krachten, waardoor zijn armen binnen enkele minuten weer volledig volgroeid zijn. Nu is het tijd om onze vers gegroeide armen eens goed te testen.

Op onze rug dragen we twee katana’s, aan onze heup dragen we pistolen en op onze linkerarm hebben we een granaat. Op onze onderrug dragen we een grijphaak. Dit zijn eigenlijk alle instrumenten die je nodig hebt om aan de slag te gaan met de game en alle rode ninja’s die op je af komen te verslaan. Het is in Deadpool VR niet zo zeer de kunst om de vijanden te verslaan, maar meer de manier waarop je dat doet. Je krijgt namelijk stijlpunten om met zoveel mogelijk stijl en zo creatief mogelijk je vijanden te verslaan. Aan het einde van elke groot gevecht krijg je vervolgens een opsomming van je prestaties en een eindscore.

Het voelt enorm goed om als Deadpool te werk te gaan. Voor het overgrote deel werkt de besturing in VR goed mee. Het voordeel van de Meta Quest 3 is dat je niet vast zit aan een kabel en dus vrij om je heen kunt bewegen en kunt draaien. Af en toe lukte het niet helemaal om de grijphaak te pakken, maar later in ons interview met een ontwikkelaar van de game werd duidelijk dat ieder holster nog is fijn te stellen aan jouw gewenste locatie.

Deadpool is ook echt Deadpool

Zoals je Deadpool kent, speel je hem ook in de game. Ondanks het geen Ryan Reynolds is, klinkt je personage precies als Deadpool zoals je hem kent uit de films. Je herkent ‘m verder ook uit de comics. Meta heeft al het beste van Deadpool genomen om hun eigen Meta-verse Deadpool te maken die trouw is aan welk origineel je ook wil beschouwen als origineel. Zo mag je een flinke dosis aan humor verwachten als Deadpool zich verbaal uit naar jou als speler, richting de ontwikkelaars van de game, maar ook de wereld om zich heen en alle andere onderwerpen die hij aanstipt. De fourth wall wordt meermaals doorbroken in typische Deadpool fashion.

Eigenlijk is dit al heel knop op zichzelf. Deadpool is een behoorlijk complex personage en om dit goed na te doen is een behoorlijke klus. Kijk maar eens naar alle superhelden games die we hebben gezien en noem er een paar op, buiten Spider-Man, die echt heel goed en authentiek overkomen. Petje af dus, naar Deadpool VR.

Voorlopig verdict

Het zal je verbazen, maar ondanks ik een grote voorstander en supporter ben van VR-gaming, heb ik geen Meta Quest in huis. Dat gaat waarschijnlijk heel snel veranderen. Waar ik al langer twijfel om mijn VR repertoire uit te breiden met Meta’s aanbod, is Deadpool VR, die over enkele maanden verschijnt, de game die me eindelijk over de streep trekt. Bij de eerste beste aanbieding, heeft deze jongens een Meta Quest in huis. Dit zou je dan ook alles moeten vertellen over hoe ik denk over de game tot nu toe.