Preview | MOZA Racing op Gamescom 2025

Sinds de grote pandemie van 2020 is simracing alleen maar aan het groeien. MOZA Racing weet de laatste paar jaar alleen maar van groeien af, zo pakte zij op Gamescom 2025 uit met nieuwe gear en informatie voor het aankomende jaar.

Voor wie MOZA Racing nog niet kent, het chinese bedrijf uit Shenzhen is de laatste paar jaar alleen maar bezig met groeien in, voornamelijk de simracing scene maar ook in andere simulatoren zoals flight- en truck simulators.

MOZA Racing focust zich op vrijwel alle aspecten wat bij een simulator hobby komt kijken. Van instap modellen tot high-end producten, voor iedereen zit er wel wat bij. Ook wilt het bedrijf zich in de nabije toekomst focussen om meer simulatoren mogelijk te maken.

Omdat het bedrijf zich nóg verder wilt uitbreiden, kwam op Gamescom 2025 naar buiten dat zij een partnership met verschillende grote bedrijven hadden afgesloten.

Debut van nieuwe items

Twee nieuwe wheel bases

Op Gamescom zagen we een aantal nieuwe items voorbij komen. Natuurlijk was er een pletora aan verschillende items die klaar stonden om te bekijken. Natuurlijk waren de twee nieuwste producten de blikvanger; de R21 Ultra DD Wheel Base én de flagship R25 Ultra True Torque DD Wheel Base.

Deze twee wheel bases zijn MOZA Racing’s meest geavanceerde direct drive wheel bases tot nu toe geproduceerd.

De R25 Ultra Base is uitgerust met een next-generation flat-wire motor die volledig zero cogging levert, wat resulteert in een uitzonderlijk soepele rijervaring met een piekkoppel van 21–25Nm en een indrukwekkende torque density. Dankzij de geïntegreerde true torque sensor biedt het systeem scherpere handling, strakkere controle en indrukwekkende details in de force feedback.

Voor maximale stuurprecisie is de R25 voorzien van een 21-bit magnetic encoder met meer dan 2 miljoen resolutiepunten. De nieuwe Force Feedback Algorithm combineert geavanceerde hardware en software om het meest realistische rijgevoel tot nu toe te creëren.

De thermisch efficiënte motor garandeert een consistente piekkoppel-output, zelfs tijdens lange endurance races. Daarnaast zorgt de aanpasbare RGB-verlichting voor real-time telemetry feedback, waaronder ABS-indicatoren, schakelmomenten en vlag-signalen.

Het geheel is gehuisvest in een CNC-gefreesde aluminium behuizing, wat zorgt voor uitzonderlijke stijfheid en duurzaamheid.

De R21 Ultra DD Wheel Base is te verkrijgen voor €799,- waarbij de R25 Ultra True Torque DD Wheel Base te verkrijgen is vanaf €999,-

Twee nieuwe replica stuurtjes

De wheel bases hier boven waren natuurlijk niet de enige nieuwe items die MOZA Racing op display hadden staan. Zo kregen we ook alvast een voorproefje van wat gaat komen in 2026.

Als eerste zagen we de “Revuelto Sim Racing Wheel” uit de nieuwe samenwerking met Lamborghini. Dit is een stuur die nagenoeg op het echte werk lijkt. Natuurlijk kan niet iedereen een Lamborghini betalen, laat staan een Revuelto. Op deze manier kun je toch iets van Lamborghini in huis halen!

Naast het nieuwe Lamborghini stuur, is er ook een Porsche stuur nagemaakt. Ook dit stuur is te vinden in een echte Porsche, namelijk de Mission R race auto.

Aan het uiterlijk valt ook direct te zien dat het meer gericht is naar serieuze racers. Naar mijn mening zal deze iets duurder worden als we kijken naar het uiterlijk. In het midden van het stuur is namelijk een schermpje ingebouwd waarin jouw belangrijkste data wordt weergegeven.

Van beide sturen is nog geen prijs noch release datum bekend. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij jullie een update geven!

Nóg meer partnerships

Op Gamescom 2025 kwam natuurlijk ook informatie naar buiten dat MOZA Racing nog meer in petto heeft voor ons. Niet dit jaar, maar in 2026 kunnen we nog een aantal partnerships gaan verwachten.

Zo blijkt dat het bedrijf gaat uitbreiden naar een tak die moeilijk te simuleren is, namelijk motor racing (die op twee wielen). Vanaf het komende jaar gaan we namelijk producten zien van MOZA die in samenwerking met MotoGP worden gemaakt. Of dit alleen voor arcade’s is of ook voor de privé consument, is nog niet zeker. Helaas moeten we nog even afwachten wat deze samenwerking gaat worden.

Naast Porsche en Lamborghini, heeft MOZA ook nog eens Mercedes-Benz/Mercedes-AMG weten te strikken voor een samenwerking. Over deze samenwerking is nog niets naar buiten gekomen, maar dit kunnen verschillende items zijn. Mogelijk een AMG ONE stuur of een GT3 gelicenseerde stuur?

