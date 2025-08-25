Preview | Sintopia op Gamescom 2025

Tijdens Gamescom 2025 werden we uitgenodigd door Team 17 om een kijkje te nemen naar Sintopia. Een strategische game, meer in de zin van Black & White dan Age of Empires of Anno.

Sintopia is een strategie-titel die het net even iets anders doet dan je gewend bent van andere titels in de genre. Waar we grotendeels overspoeld raken met games in een fantasie of sci-fi setting, is de setting van Sintopia, eigenlijk zowel fantasy als sci-fi, maar ook weer beide niet. Het combineert elementen uit verschillende settings voor iets met een unieke uitstraling waarbij de sleutel tot overwinning ligt bij het balanceren tussen de kracht van de Hell en de oppervlakte.

Je kunt de game spelen in drie verschillende modi. Enerzijds is er een campaign mode waarin je verschillende winning condities hebt. Aan de andere kant een Challenge Mode waarin je bepaalde uitdagingen moet voltooien en een vrije mode waarin je zo lang als je wilt je vrije gang kunt gaan in een scenario zonder dat je echt kunt winnen of verliezen.

Sintopia draait zoals de naam je doet vermoeden om zonden. Er zijn 7 zonden en deze manifesteren zich in de mensen. De 7 zonden zijn eigenlijk een soort van resource zoals honger, humeur en hygiëne in de Sims. Als een personage meer dan 50% in een zonden scoort wordt het een Deviant. Op dit moment gaan deze personen zich anders gedragen. Zo gaan personen met meer dan 50% in hebzucht stelen van anderen of van de staatskas en worden Deviants van Luiheid corupt. Zodra ze 100% aantikken, veranderen het in demonen die een bepaalde zonde representeren. Dit gaat gepaard met een gezonden dosis humor. Zo ziet de demoon van Lust er uit als een succubus die verslaaft is aan Onlyfans en is de demoon van woede een soort Balrog die steeds van woede uitbarst en op zijn toetsenbord begint te rammen met een zware bijl.

Je speelt in Sintopia zowel aan de ” goede” als aan de ” slechte” zijde. je moet aan de ene kant de Hell up and running houden, maar ook het oppervlakte in bedwang houden. Je eigen creativiteit is de manier waarop je dit doet, maar balans is het belangrijkste. De zielen die je vergaard vanuit de aarde zijn je grondstoffen in de Hell om geld en mana te vergaren, maar deze zijn niet onuitputtelijk. Je moet zielen op een gegeven moment terugsturen en zo de cyclus in leven houden om beide kanten gezond te houden. Tussendoor heb je gelukkig genoeg ruimte om een beetje onzin uit te halen en chaos te veroorzaken want Sintopia neemt zichzelf niet al te serieus.

Voorlopig oordeel

Sintopia lijkt een vermakelijke Strategie-titel te worden voor fans van de genre die naar iets anders op zoek zijn dan de zoveelste traditionele fantasie, sci-fi of militaire setting. De game komt ergens in 2026 uit op PC. Indien de game succesvol genoeg blijkt, wordt er ook gekeken naar een versie voor consoles.