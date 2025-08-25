Preview | ASUS ROG Xbox Ally op Gamescom 2025

Xbox en ASUS brachten de ROG Xbox Ally (X) naar Gamescom 2025. Niet alleen nieuwe informatie werd beschikbaar tijdens het evenement, maar konden we ook aan de slag gaan met de nieuwe handheld.

Één van de hot topics van dit jaar op het gebied van hardware is toch wel zeker dat Xbox de handheld wereld instapt. Vooral omdat het niet hun eigen console is, maar juist een samenwerking is met ASUS en hun ROG Ally.

De bekende handheld krijgt op verschillende fronten een update, van hardware specificaties tot zijn uiterlijk.

Verbeteringen, innerlijk/uiterlijk

Het Xbox-team heeft achter de schermen samengewerkt met ASUS ROG om de welbekende Ally-handheld nog beter te maken. De nieuwe iteratie van het apparaatje heeft ook nu controller grips en ligt veel ergonomischer in de hand. Ook is er een toegewijde “Xbox Button” aanwezig die je direct naar de Xbox App moet brengen, voor nog meer game gemak. Als kers op de taart wordt de samenwerking met Xbox ook verwerkt in het uiterlijk van de handheld. Zo is er een textuur aanwezig dat zorgt voor meer grip, zoom je in op het “textuur” dan zul je zien dat het een combinatie is van de letters ROG, XBOX en ABXY.

Zowel de ROG Xbox Ally als de ROG Xbox Ally X zijn beter dan het originele werk. Beide apparaten krijgen de nieuwste AMD Ryzen Z2 chips ter beschikking, waarbij de ROG Xbox Ally X zelfs de AI-versie van de chip krijgt voor dat klein beetje extra boost aan performance. Ook zien we een nieuwe technologie die Xbox wilt gaan gebruiken, specifiek een geavanceerdere shader delivery. Hierdoor zouden games tot wel 10 keer sneller moeten starten en soepeler draaien.

Voor de echte nerds, kun je hier beneden de volledige specificaties vinden van beide apparaten:

ROG Xbox Ally ROG Xbox Ally X Operating System Windows 11 Home (aangepaste variant) Windows 11 Home (aangepaste variant) Processor AMD Ryzen Z2 A AMD Ryzen AI Z2 Extreme Display 7-inch, 1080p, IPS-paneel, 120Hz, FreeSync, Gorilla Glass 7-inch, 1080p, IPS-paneel, 120Hz, FreeSync, Gorilla Glass Geheugen 16GB LPDDR5X-6400 24GB LPDDR5X-8000 Opslag 512GB – M.2 SSD (upgrade mogelijk) 1TB – M.2 SSD (upgrade mogelijk) Batterij 60Wh 80Wh Gewicht 670 gram 715 gram Afmetingen 290.8mm x 121.5mm x 50.7mm 290.8mm x 121.5mm x 50.7mm

De ROG Xbox Ally is alleen in het wit verkrijgbaar, waarbij de ROG Xbox Ally X alleen in het zwart te verkrijgen is.

Hands-on en onze impressies

De ROG Xbox Ally is zeker een item waar ik, als Xbox fanboy, toch wel echt naar uit aan het kijken was. Het vorige model was een van de handhelds die het dichtste bij kwam bij een Steam Deck op basis van specificaties. Nu er een nieuw model aankomt, die nog meer een contender gaat zijn met de huidige Steam Deck, word ook ik steeds meer geïnteresseert.

Zo werd heel het team uitgenodigd door ASUS bij hun ROG booth om te kijken naar de nieuwe handheld. Hierbij hebben we kunnen kijken naar beide versies van de mini gaming pc en zelfs games gespeeld zoals Hogwarts Legacy en Forza Horizon 5. Hierbij liepen beide games fraai en hadden een stabiele framerate. Wat zeker opmerkte was dat de handheld lichter aanvoelt dan een Steam Deck, maar dit kan ook komen doordat de gewichtverdeling nu anders is dankzij de ergonomische controller-like grips aan de zijkant van de console.

Over de nieuwe grips gesproken, deze voelde gelijk super goed in de handen. Zelf had ik het gevoel alsof ik een Xbox controller vast had, wat volgens mij ook de bedoeling is, maar dan met een andere trigger feel.

Naast het feit dat de ROG Xbox Ally een versie van Windows runt én de Xbox App als hoofdmenu gebruikt, is het ook mogelijk om andere launchers te gebruiken. Denk hierbij aan EPIC Games, GoG launcher of EA App. Dit hebben we helaas nog niet in actie gezien, maar misschien binnenkort wel!

Release datum

De ROG Xbox Ally (X) zullen op 16 oktober al uitkomen, maar pre-orders zijn nóg niet mogelijk. Zo is de prijs nog niet bekend gemaakt, maar naar mijn vermoeden zal het wel snel boven water komen. Natuurlijk houden wij alles bij rondom deze nieuwe handheld!

Wordt dit de handheld voor jou? Laat het ons weten in de comments hier beneden!