Preview | Starsand Island

Starsand Island is een toekomstige knusse sandbox game die enorm veel charme met zich meebrengt, enorm ambitieus is, maar ook nog heel erg stroef aanvoelt in zijn huidige staat. We gingen tijdens Gamescom 2025 ongeveer 45 minuten hands-on met de game.

Een redelijk grote wereld waarin je enorm veel kunt gaan doen is er wat er op je wacht in Starsand Island. Het is een typische cozy life simulator, maar wel eentje waar enorm veel in zit. Eentje met ontzettend veel ambitie, maar ook eentje die misschien iets te veel hooi op zijn vork neemt. De speelbare demo op Gamescom was best wel ruw en had veel performance problemen, maar ook best wel wat bugs en niet goed werkende physics. De game staat nog gepland voor het vierde kwartaal van 2025, maar ik betwijfel of dat realistisch is.

Wat is er allemaal te doen

We mochten 45 minuten hands-on met starsand Island en in deze korte tijd heb ik enorm veel gezien. We kunnen vissen, een boerderij starten, met personages praten en relaties onderhouden, vechten met monsters, mijnen, bomen hakken, tuinieren, enorm uitgebreide creaties bouwen en zelfs rondrijden met voertuigen. Deze game heeft ontzettend veel content, maar er is maar één ding wat daar echt in uitspringt: Het bouwen. Dit systeem is zonder twijfel het uitgewerktst en werkt op dit moment ook het beste van alles. Je kunt van alles bouwen en je kunt dat vervolgens helemaal naar smaak inrichten en aanpassen.

Het bouwen gaat dieper dan in games als The Sims, met veel meer opties. Je krijgt blauwdrukken door de game te spelen waarmee je nieuwe decoraties, kleuren voor de muur, patronen voor de grond en noem maar op kunt vergaren. Je kunt dit in je eentje doen, maar ook in co-op. Iedereen mag bouwen op hetzelfde eiland, maar er is wel altijd één iemand de eigenaar van een eiland. Het werkt dus een beetje zoals Animal Crossing, maar andere spelers kunnen wel evenveel vrijheid krijgen als de eigenaar van het eiland. Je kunt in deze game zelfs een drijvende basis maken. Er zijn namelijk grote boten waar je op kunt bouwen waardoor je je eigen woonboot kunt samenstellen. De opties hierin zijn echt krankzinnig. Zo lieten ze een woonboot zien met een zwembad, een huisje erop met drie verdiepingen en glijbanen aan de zijkant. Helemaal gedecoreerd met plantjes en andere meubels. Het zag er heel fraai uit.

Nog een beetje aan de ruwe kant

Ondanks de grote ambitie van Seed Lab, is de game op dit moment nog een beetje ruw. Er is nog genoeg werk aan de winkel om deze cozy life-sim te voorzien van een soepele lancering. Mocht het lukken om al die ruwe kantjes nog glad te schuren, verwacht ik Starsand Island wel echt een knusse game is die veel van jouw knusse behoeften gaat verzadigen. Indien je je dus een beetje begint te vervelen met Animal Crossing en soortgelijke titels, is dit er zeker eentje om in de gaten te houden.

Voorlopig verdict

Ondanks de game nu nog een beetje ruw is, kijken we uit om meer te zien van Starsand Island en om deze uiteindelijk zelf te spelen. De mogelijkheden in Starsand Island lijken bijna eindeloos en dit kan zomaar eens een van de beste knusse games worden als Seed Lab niet bezwijkt onder haar eigen ambities.