Background

Skate. krijgt release datum

Nieuws 3 Joel Lemmrich 26 augustus 2025

skate. door Full Circle en EA beschikbaar op 16 september 2025

Na lange stilte en wachten is de release datum van skate. dan toch eindelijk bekend gemaakt. Binnenkort kan iedereen los gaan in de nieuwe stad San Vansterdam.

Vandaag heeft EA en Full Circle eindelijk het doek van skate. af gedaan. Vanaf 16 september kunnen we los gaan in het vervolg die lang op zich heeft staan wachten.

Na 15 jaar wachten, reddit volspammen en Social Media posts van EA te boycotten met “Skate 4, when?” is de game nabij. Alhoewel de game al een tijd bekend is, en selectieve mensen werden uitgenodigd door EA met hun playtest mogelijkheid, werd de game al snel gemengd ontvangen. Voornamelijk wegens de keuze van artstyle.

Een nieuwe stad, een nieuwe speeltuin

In de nieuwe skate. reizen we af naar San Vansterdam. Een woordspeling bestaande uit verschillende steden, mocht de grap over je hoofd vliegen. Zo is dit een homage naar San Vanelona uit de eerdere games, maar ook een eerbetoon aan Amsterdam.

De stad is dé valhalla voor elke skater, zelfs voor vert liefhebbers. Tover elke centimeter om tot jouw ultieme skate spot door items te droppen en te skaten met je vrienden of andere online skaters.

skate. door Full Circle en EA

Letterlijk alles in de stad is voor skaters gemaakt om te shredden. Ontdek nieuwe spots door te free-runnen, deel ze met de online community of maak een zieke line.. “without footage it’s fiction”.

Skate. komt gratis uit voor PC, PlayStation® 4, PlayStation® 5, Xbox One én Xbox Series X|S op 16 oktober 2025. Ook zal de game op een later datum lanceren voor mobile.

