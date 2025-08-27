Interview | Wie zijn de echte beesten in Dying Light: The Beast?

Techland heeft tijdens een interview meer details gedeeld over Dying Light: The Beast. De game voelt als een terugkeer naar de sfeer van het eerste deel, met de comeback van Kyle Crane uit het originele verhaal. Een nieuwe wereld, nieuw verhaal en duistere geheimen liggen op de loer in Castor Woods.

Dying Light: The Beast keert terug naar de roots van de franchise en voelt daardoor meer aan als een vervolg op het eerste deel dan op Dying Light 2. Dat komt vooral door de terugkeer van Kyle Crane, opnieuw ingesproken door Roger Craig Smith. Na de gebeurtenissen van Dying Light 2 blijkt Kyle dertien jaar gevangen te zijn gehouden, waar op hem geëxperimenteerd is. Eenmaal vrijgekomen, merkt Crane dat de wereld veranderd is, waardoor het voor hem nieuw voelt en dit tevens voor nieuwe spelers een uitstekend instappunt is. Samen zoeken naar The Beast met Kyle Crane!

Kyle’s nieuwe krachten in Castor Woods

Het verhaal speelt zich af in Caster Woods, een afgelegen toeristisch gebied in de Zwitserse Alpen. Deze nieuwe setting biedt een mix van sfeervolle locaties: een sprookjesachtig oud stadje, een industrieel park, uitgestrekte moerassen en boeren weides. Nathan Lemaire, de game director benadrukt dat de map bewust compacter en dichter ontworpen is dan in voorgaande games, waardoor spelers constant iets nieuws ontdekken. Van dark zones vol gevaar tot open ramen die leiden naar doorzoekbare interieurs.

Het grootste nieuwe element is Kyle’s Beast Mode. In dit stadium van de game kan hij zijn woede loslaten en zombies letterlijk aan stukken scheuren. Deze kracht is in het begin oncontroleerbaar, maar naarmate het verhaal vordert leert Kyle ermee omgaan. Via een nieuwe skill tree, die spelers uitbreiden door krachtige eindbazen genaamd Chimera te verslaan, groeit zijn arsenaal aan brute vaardigheden steeds verder en leert hij omgaan met zijn nieuwe krachten.

Qua speelduur ligt de hoofdverhaallijn rond de twintig uur, terwijl je dit makkelijk kan verdubbelen. Als je alles in Castor Woods wilt ontdekken. Hoewel de wereld niet de grootste in de serie is, is ze rijk aan detail en ontworpen om parkour, voertuigen en exploratie optimaal tot hun recht te laten komen.

Gruwelijke combat in Dying Light: The Beast

De makers geven aan dat ze goed hebben geluisterd naar feedback van spelers. Combat voelt veel fysieker, met intensere klappen, meer gore en realistische animaties. Ook de nachten zijn angstaanjagender dan ooit, waarbij volatiles vanaf het begin een grote rol spelen. In veel opzichten combineert Dying Light: The Beast de sterkste elementen uit deel één en twee, wat volgens de ontwikkelaars zorgt voor het hoogtepunt van tien jaar werk aan de franchise.

Opvallend genoeg is de game bewust geen “Dying Light 3” genoemd, maar de makers beschouwen het wel degelijk als de derde hoofdgame in de reeks. De keuze voor een lineaire verhaallijn zorgt ervoor dat het avontuur volledig draait om de afsluiting van Kyle’s verhaal, zonder vertakkende keuzes. Voor nieuwe spelers vormt dit bovendien een ideaal instapmoment, omdat Kyle net als zij moet wennen aan een wereld die voor hem ook nieuw en onbekend is.

Geïnspireerd door de mysterieuze sfeer van series als Twin Peaks en Stranger Things, en klassieke wraakverhalen als Oldboy, biedt Dying Light: The Beast een intens en filmisch avontuur. Het is een game die zowel de fans van het eerste uur als nieuwkomers uitnodigt om samen met Kyle te ontdekken wie– of wat– nu eigenlijk het echte beest is…

Ook onze preview nog eens lezen?