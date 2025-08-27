Interview | Hoe Deadpool VR tot leven kwam

Tijdens Gamescom 2025 spraken we met de ontwikkelaars van Deadpool VR om jou iets meer informatie te geven van wat er gebeurt achter de schermen. Hoe is Deadpool VR ontstaan? Hoe is het om Deadpool tot leven te brengen in een VR-game en waar kunnen spelers naar uitkijken in dit avontuur als Deadpool?

We gingen hands-on met Deadpool VR op Gamescom 2025. Eerder deze week las je onze preview al op de website. Nu geven we je iets meer achtergrondinformatie over het ontstaan van Deadpool VR in een exclusief interview met de lead designer van de game: Phil Therien.

In ons interview over Deadpool VR hebben we verschillende vragen gesteld, waaronder de verschillende soorten levels waar de game zich binnen afspeelt. Alhoewel Therien niet per se wilde zeggen hoeveel levels er precies in de game zitten, krijgen we wel een indruk van de verschillende locaties. Zo vermeldt hij dat we onder andere Saria, Yashida, Xandar, Mojo Worlds en een Shield Helicarrier. Elk level wordt ook aangeraden om nog eens door te spelen. Er zit een herspeelbaarheidsfactor in elk level, waar de ontwikkelaar nog niet veel over verklapt heeft, maar binnenkort meer over gaat delen.

Het personage past perfect bij het DNA van de studio

Toen we vroegen hoe Deadpool VR tot leven is gekomen, wisten ze bij Twisted Pixel al snel dat Deadpool het ideale personage zou zijn voor hun volgende game. Het personage past perfect bij het DNA van de studio. Ze delen dezelfde humor en ze wilde voor hun volgende game iets doen met veel vrijheid in combat. Dat past perfect bij Deadpool. Het ene moment werpt hij messen, het andere moment schiet hij met pistolen of gebruikt hij zijn katana’s en doet allerlei kunstjes tussendoor om het er zo gaaf mogelijk uit te laten zien. VR is de beste manier om dat te doen, omdat je helemaal vrij kunt bewegen.

VR past ook goed bij Deadpool omdat je geen levensbalk nodig hebt. Deadpool kan door zijn mutaties zichzelf snel genezen. Iets wat goed past bij videogames. Ook je armen die eraf worden gehakt, betekent niet per se doodgaan, want we weten allemaal dat Deadpool zijn armen zo terug kan laten groeien. Dit gebeurt dan ook meermaals in de game en dat is helemaal niet erg, het past bij het personage en de game maakt er met puzzels zelf gebruik van.

Neil Patrick Harris is de stem van Deadpool

De stem van Deadpool komt tot leven dankzij Neil Patrick Harris. Zijn humor alleen zou al genoeg moeten zijn om een goede Deadpool te zijn, maar gecombineerd met de humor van Twisted Pixel en Joe Kelly, de originele schrijver van Deadpool, zorgen samen voor een onvergetelijk en zeer accurate representatie van Deadpool.

Toen we vroegen wat de favoriete grap van Deadpool in deze game is, zei Therien dat het de manier is waarop Deadpool reageert op onder andere de ontwikkelaars van de game. Zo klaagt hij over het feit dat hij het level in zijn eentje moet doen en hij eist daar een grote beloning voor. Die beloning krijgt hij, waardoor hij tevreden is en blij reageert. Op deze manier kun je als ontwikkelaar direct spreken met het personage en dat is een uniek iets wat je eigenlijk alleen maar kunt doen met een personage als Deadpool.

De game staat gepland voor release op 18 november en verschijnt exclusief voor Meta Quest 3 en 3S. Er zijn geen plannen om Deadpool VR op andere platformen uit te brengen.