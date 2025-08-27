Pearl Abyss en PLAION gaan samenwerken voor Crimson Desert distributie

PLAION is making a name als het aankomt op het distribueren van fysieke games naar westerse gamers. Dit doen ze al heel lang en met heel veel partijen. Maar, ook Pearl Abyss zoekt PLAION nu op voor een bijzondere samenwerking.

Crimson Desert zal namelijk in 2026 verschijnen, de game is pas geleden uitgesteld van 2025 naar 2026. Echter komen we steeds dichterbij een release, dat wordt nu wel weer beaamd met de nieuwe samenwerking tussen Pearl Abyss en PLAION, die de distributie volledig op zich zal nemen! Dit betekent niet alleen dat we een fysieke versie van de game zullen krijgen, maar dat deze wereldwijd voor iedere gamer beschikbaar zal zijn vanaf dag 1.

“We are proud to work with Pearl Abyss to bring Crimson Desert to players across the globe. Our global footprint and experienced territory teams will bring fans the incredible experience of Crimson Desert. This collaboration is a testament to PLAION’s growing commitment to and strength in the Asia Pacific region and highlights our ongoing mission to become a global force in videogame publishing.” – Craig McNicol, CEO van PLAION Partners

Wat is Crimson Desert?

Crimson Desert is een singleplayer RPG vanuit Pearl Abyss. Wat voor mij dit jaar wederom voelde als een offline Black Desert Online, was ook een hoogtepunt om te mogen spelen op Gamescom 2025.

Jij speelt als Kliff, leider van de Greymanes, een groep harde mercenaries. Kliff moet het land redden van ondergang. Dit doe je door de storyline heen, maar daarnaast versla je ook bosses, ontdek je mysterieuze sidequests en help je mensen in nood. En, je gooit natuurlijk met je vijanden, letterlijk. Het combatsysteem is namelijk enorm veelzijdig, van wapens tot worstelen, het kan allemaal.

Kijk jij uit naar Crimson Desert? PLAION levert je in ieder geval de game! Laat ons weten wat jij van de game vind in de reacties hier beneden.