Preview | Davy x Jones op Gamescom

Gamescom 2025 zit er op maar dat betekend eigenlijk altijd pas de start voor ons op de website. De komende tijd zul jij zo ontiegelijk veel content voorbij zien komen op onze kanalen van alle games die wij hebben mogen spelen! Davy x Jones was zo game en in dit artikel lees jij onze preview!

Davy x Jones van ontwikkelaar Parasight lijkt een mix te zijn tussen High on Life, Assassin’s Creed Black Flag en Doom. Een grote high action high energie game. In onderstaande preview kom jij meer te weten over de game en wat wij hier van vonden. Wij kijken vooral naar de gameplay en de story elementen maar ook hoe het spel er grafisch uit ziet. Daarnaast kun jij ook in het artikel de volledige preview video vinden waarin wij nog dieper ingaan op wat wij hebben gespeeld tijdens Gamescom.

Davy x Jones

In het begin van de demo nemen wij het op tegen Teech, een sterke piraat, te sterk zelfs blijkt voor ons op dit moment. Onze eigen crew verraad ons en na een hele lange tijd aan martelen worden wij onthoofd. Einde van de game.

Nee, natuurlijk niet! We worden wakker en Davy praat tegen Jones. Davy is hierin het hoofd en Jones is het lichaam. Deze zijn nu gescheiden van elkaar en moeten samen werken om wraak te kunnen nemen tegen de vijand. Het hoofd en het lichaam hebben beide een eigen wil en dat maakt de interacties tijdens het spelen erg leuk. Wat hier in vooral op viel was dat de twee lekker tegen elkaar konden opbotsen. Ook al zou je denken dat dit eenzelfde persoon is was er genoeg discussie tussen de twee.

Onze impressies

Toen wij Davy x Jones speelde viel ons op dat de game er heel erg goed uit zag. Het snelle tempo waarin je speelt was een goed iets en ook de manier waarop je levens moest verzamelen en Davy moet gebruiken in het spel was erg leuk gedaan.

Wat ons ook erg beviel was dat de game speelt als een full priced game. Maar dit is niet het geval! Het spel komt namelijk 28 augustus in Early Access uit en zou een niet zo groot prijskaartje met zich meebrengen, top dus als je het eens wilt proberen. De game biedt in EA zo vier a vijf uur gameplay, dit wordt later nog uitgebreid naar een stuk meer content. Het zou uiteindelijk wel zo moeten zijn dat de prijs ook omhoog gaat van het spel. Mocht jij dus op tijd instappen krijg je de beste aanbieding die er is!

Cutscenes

De cutscenes in het spel trok mij persoonlijk ook heel erg aan. In de preview video kun je dit zelf bekijken maar de art is heel erg uniek gedaan en verteld ook echt op een mooie manier het verhaal. Wij kunnen niet wachten om te zien hoe dit in het volledige spel gaat zijn en hoe dit nog meer uitgebreid gaat zijn!

Verdict

Davy x Jones was een interessante game om een preview van te mogen spelen. Hij komt al erg snel uit in EA en dat zie je ook af wanneer je het speelt. Geen rare bugs die ons opvielen en gameplay die strak en goed in elkaar zat. De cutscenes zien er erg mooi uit en ook de game is grafisch zelf dik in orde. Wat ons betreft is dit dan ook zo verassing van de show waarvoor je naar Gamescom gaat. Soms is het namelijk zo dat games als dit onder je radar vliegen. Maar in dit geval kunnen wij jullie alleen maar aanraden om Davy x Jones een kans te geven.