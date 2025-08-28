Preview | 8BitDo, voor ieder wat wils

Of je nu een PC of mobile gamer bent, het chinese bedrijf 8BitDo uit Shenzhen begint steeds meer een voetprint te krijgen als het komt op gaming apparatuur. Van keyboards tot aanpasbare controllers die op nieuwe consoles, maar ook oude consoles zelfs worden ondersteund.

Op Gamescom 2025 zijn wij een kijkje gaan nemen bij het hardware bedrijf 8BitDo. Het bedrijf is de laatste paar maanden steeds meer producten eruit aan het duwen voor een scherpe prijs-kwaliteit verhouding. Natuurlijk moesten Malvin en ik eventjes kijken waar de hype nu daadwerkelijk over gaat. Zo werden we begroet door een vriendelijk team met een hoop hardware. Zoveel hardware dat vrijwel iedere gamer eens moet kijken naar 8BitDo, of je nu een casual of die-hard gamer bent.

Met 8BitDo wordt gaming echt tijdloos

Al snel kregen we een hands-on met de nieuwe Pro 3 controller. De controller is zo ergonomisch ontworpen dat deze ook fijn in de handen valt voor mensen met kleinere handen. Dankzij z’n retro look, wat voornamelijk is afgeleid van de PlayStation 1 controller én tegelijkertijd iets weg heeft van een NES controller, vinkt hij het doosje nostalgie ook gelijk af.

Retro look, check! – De Pro 3 controller is weliswaar retro ontworpen, maar heeft zeker een moderne feel. Zo zijn er Hall Effect-sensoren aanwezig in de analoge sticks om stick drift te voorkomen. De knopjes hebben een korte travel met een tactile click die een glimlach op je gezicht laten verschijnen. Een competitive edge is zeker aanwezig! Voor games die toch meer neigen om een D-Pad te gebruiken, is dit ook je go-to controller. De ouderwetse “mushy” D-Pad feel is ingeruild voor een goed aanvoelende klik.

De Pro 3 werkt voornamelijk via bluetooth, maar is ook uitgerust met een 2,4 Ghz optie. Om deze optie te gebruiken dien je de meegeleverde USB-C dongle te gebruiken die in de charging dock zit verstopt. Ook vind je hier de magnetische face buttons terug die je kunt verwisselen om de retro feel nóg meer naar boven te brengen. Als dat nou niet optimaal gebruik is!

De Pro 3 controller werkt direct uit de doos met PC, Nintendo Switch consoles maar ook je tablet of mobiele telefoon. Mocht je de controller ook voor andere apparaten willen gebruiken, zoals je PlayStation 1 of Nintendo GameCube (nog veel meer retro consoles worden ondersteund); koop dan via de website van 8BitDo een van hun wireless receivers voor jouw betreffende console. Zo kun jij de waarde uit je nieuwe investering terug halen én maakt 8BitDo gaming daadwerkelijk tijdloos!

Ook voor console… maar geen PlayStation 5

Dat was nog niet alles, zo was ook de nieuwe Ultimate 3 controller aan de beurt. Deze controller is in verschillende vormen te krijgen voor verschillende platformen, helaas geen PlayStation 5.

8BitDo heeft een tijdje terug een officiële en uitgebreide collaborative lijn aangekondigd met Xbox, waarin zij verschillende officiële Xbox producten gemaakt hebben met soms een leuke twist of colorway. Zo is recent bijvoorbeeld een Original Xbox-lijn aangekondigd die helemaal gericht is op de originele Xbox Duke controller. Items zoals een toetsenbord, controller en muis hebben de doorzichtige olijfgroene look gekregen.

8BitDo liet ook de nieuwe Ultimate 2 én 3-way controller zien. De Ultimate 2 controller werkt voornamelijk via Bluetooth maar is ook op PC aan te sluiten via de meegeleverde USB-C dongle. Voor Xbox support moet je bij de Ultimate 3-way controller zijn, deze bezit namelijk over de console functionaliteit. In beide controllers zagen we een aantal items terugkomen; zo zien we hier ook de tactile knopjes terugkomen van de Pro 3 maar ook de Hall Effect analoge sticks.

Mocht je een van deze twee controllers in huis halen, dan zul je moeten kiezen tussen looks en functionaliteit. De Ultimate 2 heeft namelijk RGB (via de controller instelbaar) en is mogelijk met Nintendo Switch consoles én PC, de Ultimate 3-way is alleen bruikbaar op Xbox, PC én mobiele telefoon.

De 8BitDo Pro 3 controller is te verkrijgen vanaf €69,99 via hun officiële website. De Ultimate 3-way controller is te verkrijgen vanaf €51,99 en de Ultimate 2 vanaf €69,99; beiden via 8BitDo's eigen webshop.