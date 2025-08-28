Preview | Arknights Endfield op Gamescom

Wanneer je naar evenementen zoals Gamescom gaat speel je altijd een hele boel games. Dit kan twee dingen betekenen. De game waar op je zit te wachten die valt echt ontzettend tegen of een game waar je niet eerder van hebt gehoord speelt enorm lekker weg. Arknights Endfield is zo een game waar ondergetekende nog nooit van had gehoord maar die heel erg positief beviel!

Dat ik nog niet van Arknights Endfield had gehoord wilt nog niet heel veel zeggen. De game had namelijk wel een gigantische booth op Gamescom voor het publiek. Wij mochten de game zelf ook uitgebreid spelen en in dit artikel neem ik je mee in mijn bevindingen. Er waren verschillende modes waar wij door heen konden gaan en hierbij viel ook veel op. Laten we beginnen!

Arknights Endfield

Arknights Endfield is ontwikkeld door developer GRYPHLINE en gaat een free to play game worden. Toen wij de demo mochten spelen kregen wij een paar gameplay elementen te zien. Zo mochten we de tutorial doen en ook kregen we een blik op het bouwen van een verdediging systeem. Als laatst hadden we ook nog twee boss fights om te verslaan.

Grafisch

Wanneer ik denk aan free to play game dan denk ik zelf eigenlijk vaak aan games die ergens de kantjes er van af lopen. Maar bij Arknights Endfield is dit zeer zeker niet het geval. De game ziet er grafisch prachtig uit niet alleen tijdens gameplay zelf maar ook in de menu’s. Er is volgens het team ontzettend veel aandacht besteed aan de menu’s en dat is te merken. Het geeft mij een beetje die Persona vibes en dat is het hoogste compliment dat ik kan geven aan menu’s in games.

Als ik dan kijk naar hoe het er grafisch in game uit ziet ben ik ook zeer verrast. De game draait op een hoge fps en de gehele anime vibe van het spel spreekt mij enorm aan. De cutscenes zien er ook super mooi uit. Al met al dus een heel erg mooi totaal plaatje al!

Gameplay

Een game kan dan wel mooi zijn maar wat heb je daar aan als gameplay niet goed is? Ik kan gelukkig zeggen dat de gameplay van Arknights Endfield ook enorm lekker weg speelt. Met de bossfights kun je switchen tussen vier verschillende karakters in real time en dit maakt de combat ontzettend soepel. Het lijkt dat er altijd vier karakters in je party zitten maar je hebt een enorm groot roster om uit te kiezen. Ook zijn er speciale ultimate attack die je kunt uitvoeren. Het ziet er allemaal erg flashy uit en de demo verveelde niet.

Als we buiten de bossfights kijken was er ook een deel waar je een verdedigingsbasis kon bouwen. Dit leek op een soort wave battle waar verschillende enemies je proberen te verslaan. Met het bouwen van dit systeem kon jij de vijanden tegenhouden.

Verdict

De tijd vloog eigenlijk voorbij met het spelen van Arknights Endfield. Het spel speelde ontzettend lekker weg en grafisch heb ik er eigenlijk niets op aan te merken. De story lijkt mij interessant genoeg om te volgen. Het is natuurlijk altijd kijken hoe zo free to play totaalpakket zijn verdienmodel gaat zijn. Dit lijkt op de karakters te gaan bouwen. Maar het is natuurlijk nooit verplicht om deze kostuums te kopen. Al met al kan ik niet wachten om deze game een kans te geven. Kijk vooral eens op de website van de ontwikkelaar en dan kun jij je wellicht al aanmelden om de beta ook eens te spelen!

Ga jij Arknights Endfield spelen of laat je deze aan je voorbij gaan? Laat het ons weten in de comments!