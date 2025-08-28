Preview | Scott Pilgrim EX op Gamescom

Scott Pilgrim. De naam zei mij wel wat maar een game had ik er nog nooit van gespeeld. Toen we dus op Gamescom de kans kregen om naar Scott Pilgrim EX te gaan kon ik de kans niet aan mij voorbij laten gaan. In deze preview neem ik je mee met mijn ervaringen!

Zelf ken ik dus alleen het IP door developer naam Scott Pilgrim vs. the World en zelfs die film heb ik niet gezien. Toch zegt dat meer over mij dan over deze franchise. Het is namelijk een super populaire IP. Nu met Scott Pilgrim EX komt Scott terug in videogame vorm. Met deze beat m’ up. Het leuke aan deze game is dat het oude team weer bij elkaar is gebracht om deze game te maken. Op de website van het spel kun je hier meer over lezen. In deze review neem ik je lekker mee met mijn eigen ervaringen!

Scott Pilgrim EX

In Scott Pilgrim EX speel je een origineel verhaal en hoef je dus gelukkig geen eerdere kennis te hebben van het eerste deel of de films. Wel is het natuurlijk zo dat als je al een fan bent van Scott dat je misschien meer uit het verhaal kunt halen dan dat ik dit bijvoorbeeld zou kunnen. De bovenstaande trailer zegt mij namelijk niks qua karakters maar misschien is voor fans dit wel het geval?

Ik heb de demo gespeeld met de persoon die het spel kwam uitleggen. Je kunt namelijk ieder je eigen karakter kiezen en dan je weg banen door de levels. Onderweg kom je verschillende karakters tegen en kun je missies uitvoeren. Ook zijn er ontzettend veel vijanden die je moet verslaan. De combo’s die je in het spel kon uitvoeren was leuk genoeg en ik had nooit echt het idee dat het te druk op het scherm was dat ik het overzicht kwijt raakte.

Samen delen

Wanneer je vijanden verslaat en missies voltooid krijg je geld om dingen te halen. Je moet hier wel opletten dat wanneer je iets haalt het een gezamenlijke rekening is. Koop dus niet te snel een item zonder te overleggen, of wel natuurlijk en laat de chaos door je heen gaan.

Grafisch

Grafisch valt er niet veel op de game aan te merken. Het heeft zijn eigen stijl en gaat niet voor super realistisch en heeft hierdoor het geluk dat het niet super zwaar zou moeten zijn om te spelen op de computer of waar je het ook wilt spelen. Het ziet er verder gewoon goed uit maar je moet wel van de art houden natuurlijk. Muziek in het spel was ook goed te noemen en ik heb mij laten vertellen dat de mix tussen grafisch en muziek zo goed is omdat het van mensen komt die al vaker aan deze franchise hebben gewerkt. Ook dit is op hun site meer uitgebreid terug te vinden.

Verdict

Al met al had ik een leuke tijd met Scott Pilgrim EX. Ik kan mij niet indenken dat deze game ontzettend lang gaat zijn in gameplay en dat hoeft ook niet altijd. Als ik kijk naar de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge was dit een spel die ik vrij snel uit had maar hierdoor was die niet minder leuk. Veel oude veteranen zijn ook weer terug om te werken aan Scott Pilgrim EX en dat betekend dat je de liefde kan voelen wanneer je aan het spelen bent. Door het originele verhaal hoef je ook niet zoveel te weten over de franchise in zijn geheel, een mooi instapmoment dus!

Ga jij Scott Pilgrim EX halen? Laat het ons weten!