Drie Baldur’s Gate 3 stemacteurs komen naar Heroes Dutch Comic Con 2025

Baldur’s Gate 3 is een van mijn favoriete games, vooral wanneer je kijkt naar de laatste 5 jaar. De organisatie van Heroes Dutch Comic Con 2025 kondigt nu aan dat drie stemacteurs uit de game het event zullen bezoeken. Zin in? Wij wel!

Heroes Dutch Comic Con is een evenement dat wij al aardige tijd bezoeken. De sfeer is altijd top, de cosplays zijn gedetailleerd en mensen steunen elkaar ook echt in hun hobby of passie. Dat maakt zo’n event nog mooier dan dat het al is. Het event kondigde een tijdje terug aan meer met gaming te gaan doen, daarover wachten we nog op meer nieuws. Maar, wel zien we nu dus drie stemacteurs naar het event toe komen!

Baldur’s Gate goodness op Heroes Dutch Comic Con

Een game die na een aantal jaartjes nog steeds veel impact maakt. Ooit in vroege toegang gelanceerd en op full release een van de beste games ooit geworden. Larian won er zelfs de Game of the Year award mee! Om dus drie acteurs te mogen verwelkomen in ons kleine landje is altijd een goed idee. Wie kunnen we verwachten?

Jane Perry is dé embodiment voor godin Mystra in deze game. Daarnaast doet ze ook werk voor Returnal, Hitman en Cyberpunk 2077. Tim Downie zal zijn flamboyante rol als Gale of Waterdeep voortzetten gedurende dit evenement. Tim en Jane zullen samen een duo-fotoshoot houden op HDCC 2025. Jouw kans dus om twee acteurs tegelijk op beeld te krijgen!

Als allerlaatst hebben we de eeuwig sarcastische Astarion acteur Neil Newborn. Bekend om zijn eeuwige acceptatie voor ieder mens, een warme uitstraling en vooral veel droge humor. Dit charisma zet hij voort gedurende de signing- en fotomogelijkheden!

Alle drie de acteurs zijn namelijk aanwezig voor signeersessies, fotoshoots en Q&A panels. Een brandende vraag? Dit is je kans om ‘m te stellen!