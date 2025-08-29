Interview | WW1: Gallipoli vanuit Nederlandse bodem

De Eerste Wereldoorlog is een oorlog die maar weinig besproken wordt, dat vindt Blackmill Games in ieder geval. Battlefield 1 waagde zich eraan, maar de WW1 franchise is er een die dit al sinds de jaren 2000 doet. Dit keer met hun nieuwe deel: Gallipoli. Deze draait om de slag van Gallipoli en is dan ook daarop geïnspireerd. Wij hebben een speciaal interview voor jullie geregeld tijdens Gamescom 2025!

De slag van Gallipoli speelt zich af in het toenmalige Midden-Oosten. We kunnen dus veel maps, outfits en andere historisch accurate foefjes verwachten vanuit de ontwikkelaars. De game focust namelijk op historische authenticiteit. Dat was ook wel te zien aan de binnenkant van hun booth, gezien daar aardig veel authentieke outfits, helmen en wapens te vinden waren.

Het is dan ook alleen maar mooi, om een keer een Nederlandse ontwikkelaar te mogen spreken over hun game. Ook mochten we even spelen en zagen we enorme verbeteringen tegenover Isonzo uit 2022. Daarnaast zal de game een 50-player game mode gaan krijgen. Wat deze game uniek maakt, is hoe je binnen een punt (punt A bijvoorbeeld) mini-punten kan bouwen om je claim op dat punt te versterken. Dit zorgt ervoor dat je niet alleen punten over zit te nemen, maar ook binnen die punten je plasje kan doen.

Maar, daarover verteld CEO en founder Jos jullie graag meer in onderstaand interview.