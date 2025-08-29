Preview | De eerste uren van Davy x Jones

Eerder speelde wij al Davy x Jones op Gamescom 2025. Direct, de dag erna, kregen wij de kans om de eerste paar uur van de game te spelen. Safe to say: Wij waren onder de indruk en ik ben nu nog meer onder de indruk van hoe deze game tot leven begint te komen. Laten we het hebben over de eerste aantal uren van Davy x Jones.

Davy x Jones heeft niet zomaar een X in de naam staan, maar daar kom ik nog op terug. Voor nu wil ik voornamelijk even vertellen dat jij de game de komende 6 dagen, 6 uur en 6 minuten kan kopen voor de prijs van 6,66. Hier was developer Parasight enorm trots op, dus bij deze, jullie weten het! De game lanceert op 28-08-2025 in vroege toegang en daarom hanteert de ontwikkelaar deze prijs. In die vroege toegang krijg je een aantal uur aan uitdagende gameplay. We gaan de game nog niet voorzien van een cijfer, maar willen wel onze two-cents geven over die eerste content batch.

TEACH!!

Davy Jones kennen we als de legendarische piraat, op zoek naar de grootste schatkisten met nog grotere loot. Dat is hier ook het geval. Davy laat zich nergens door tegenhouden en heeft zelfs een signature finisher, waar hij zijn vijand een coin toss laat doen. Heads, or tails? Dat kan zomaar het laatste zijn dat jij hoort wanneer je deze piraat tegen het lijf loopt. Tot hij op een dag befaamde piraat Blackbeard, of Teach, tegenkomt. Dit is iets waar Davy spijt van zal krijgen, want Blackbeard doet het onvergefelijke – een cleane onthoofding voor een smerige piraat.

Jones wordt wakker en denkt: WAAR IS MIJN HOOFD?! Nou, al vrij snel kom je erachter dat jouw hoofd, die de naam Davy draagt, gewoon rondvliegt. Samen gaan jullie op zoek naar wraak. Jones, het lichaam en Davy, het hoofd. Het verhaal is tot dusver echt leuk om te volgen. Het is een originele take op een piratenlegende en zal je hooked houden zolang de gameplay zich rekt. Er is humor, ruimte voor emotie en voornamelijk een boel wraakzucht. Op het verhaal heb ik maar één opmerking – ik wil meer zien van deze game en zijn storyline!

Uitdagende boss fights en afwisselende combat

Tijdens de Gamescom demo kwamen Dave, Daniël en ondergetekende er al achter dat er best veel shabang zit in de combat van deze game. Het heeft wat weg van Doom, Dishonored en andere first-person multi-combat titels. Maar, de combat hier gaat zelfs nog wel wat dieper dan sommige van deze titels. Ik ga proberen het allemaal voor je op een rijtje te zetten!

Jones, het lichaam, is voornamelijk bedoelt voor combat. Hij kan zijn blade gebruiken om te slaan, een magische slashing attack te doen of te parryen. In zijn rechterhand draagt hij een multi-tool revolver. Dit pistool kan namelijk meerdere dingen: Kogels en cannonballs schieten, coin-toss finishers uitvoeren, grapplen op je vijanden of omgeving en daarmee ook healen. Wanneer jij een finishing attack doet, zal je namelijk healen! Daarnaast kan Davy, jouw hoofd, je voornamelijk helpen met handige dingetjes waar een lopend lijk zonder hoofd niet bij kan. Zo kan je het hoofd gebruiken om te healen, door hem af te sturen op healing points in de combat arena’s. Daarnaast kan deze ouwe rakker je helpen in combat, wanneer je op specifieke momenten het hoofd kan gebruiken om een ander hoofdloos lijf over te nemen.

Daarnaast kan je nog stompen vanuit de lucht, verscheidene skills uitvoeren en deze ook uitbreiden/ upgraden in je skill menu. Al met al een superfijn combat systeem dat heel soepel speelt. Meestal in ieder geval. Soms kan de combat nog wat buggy voelen en zou impact nog iets beter kunnen worden uitgewerkt. De visuele ondersteuning is er, maar ik wil die kills echt voelen voelen, zeg maar.

Gaan we het hebben over de difficulty, dan vind ik Davy x Jones zeer zeker gaan makkie. De game begint vrij simpel, maar je komt er al vrij snel achter dat dit niet zo blijft. Vijanden doen flink pijn en zoveel health heb je nou ook weer niet. Het is ook van belang om te blijven bewegen, want de verschillende enemy types (en dat zijn er best al veel) zullen je te grazen nemen!

Stijlvol, maar…

Deze game is stijlvol en grafisch goed in orde. Het is een game die zijn thema goed begrijpt en daar ook creativiteit vindt in de verschillende gebieden. Ook enemy- en character design is top notch. Het is zo’n game die qua stijl en gameplay gewoon goed overeen komt. Daarnaast zijn ook de attacks die jij doet lekker flashy!

Waar hier mijn aan- en opmerkingen liggen, is vooral performance. De game is nog niet enorm goed geoptimaliseerd. Er zitten wat visuele gitches en andere bugs in de game. Daarnaast heb ik ook al last gehad van gevechten die bleven loopen omdat de game op de een of andere manier niet verder kwam binnen de chain of events. Daar moet ik wel bij zeggen, er is vandaag een patch uitgekomen die hopelijk een aantal van deze dingen fixed.

Voorlopig verdict: Davy x Jones

Davy x Jones is een game met een hoge funfactor, stijlvolle graphics en vooral diepgaande en vloeiende combat sequences. Alhoewel we voor nu maar een klein deel kunnen spelen, weten we dat ontwikelaar Parasight nog veel voor ons in petto heeft. Ze willen klein beginnen en steeds groter gaan uitpakken. Heb jij nou het gevoel dat je deze game wilt supporten en wilt zien waar het schip strandt (hehe), gebruik dan de komende week nog een flinke korting! Er zitten nog wat haken en ogen aan en het is nog geen mega polished ervaring, maar er zit mega veel potentie in deze titel en wij gaan hem zeer zeker in de gaten blijven houden. De game is overigens gemaakt door een heel klein team. Wanneer ik kijk naar de kwaliteit van animaties, cutscenes en de gameplay, dan zou ik dit nooit hebben verwacht!