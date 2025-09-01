Background

Hollow Knight: Silksong kost 20 euro en komt donderdag uit

Nieuws Jordy Gerritse 1 september 2025

Hollow Knight: Silksong

Team Cherry, de makers van Hollow Knight hebben onlangs aangekondigd dat Hollow Knight: Silksong eindelijk uitkomt op 4 september 2025. Voor ons in Nederland is de game vanaf 16:00 verkrijgbaar in de digitale winkelschappen.

Sinds Team Cherry de release datum van Hollow Knight: Silksong heeft bevestigd, luidt er maar één vraag op het internet: Hoe veel kost de game? Vandaag deelt Team Cherry dat de game €19,99 kost en vanaf donderdag 4 september 16:00 speelbaar is.

Fans zijn zeer verrast door de ontzettend lage prijs van het tweede deel binnen de franchise, ondanks de eerste game ook maar €19,99 koste toen deze verscheen.

Spelers die de game graag toevoegen aan hun fysieke collectie, moeten iets langer wachten. De fysieke versie van de game komt in 2026 uit, en als eerst naar de Nintendo Switch voordat deze op andere platformen in fysieke vorm verschijnt. Vanaf 4 september 2025 is de game in ieder geval digitaal verkrijgbaar via PlayStation, Xbox, Nintendo eShop en PC.

Ga jij er mee aan de slag? Of heb je de game al even gespeeld tijdens Gamescom?

Tagged as:

Share on
Avatar

About the author call_made

Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

More posts Follow

Be the first to leave a comment

Previous

You may also like

Over intheGame

Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.

intheGame zoekt jou

Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
 Dan zijn we op zoek naar jou!

Mail ons!

Join de community

Wij delen onze passie graag met jou op zoveel mogelijk manieren. Volg ons op onze kanalen!

Facebook Instagram Youtube Tiktok X-twitter

Copyright 2015 – 2024 © iTGmedia |
Creative direction en ontwikkeling:

Pixel Moods Logo
studio skoivens logo

Hostingbeheer & sponsor:

Logo Iwan

Login to enjoy full advantages

Please login or subscribe to continue.

Go Premium!

Enjoy the full advantage of the premium access.

Stop following

Unfollow Cancel

Cancel subscription

Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.

Go back Confirm cancellation