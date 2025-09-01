Preview | Crushed In Time

Als we het over gamen hebben, dan hebben we het meestal over games die gebruik maken van uitgebreide controls, skill trees en meer. In Crushed In Time wordt het allemaal simpel gemaakt en gaan we terug naar een point-and-click speelstijl, maar dan net iets anders.

De franse studio Draw Me A Pixel breidt hun portfolio uit met Crushed In Time; een spin-off game van hun eerste titel There Is No Game. Hierbij volgen we een twee karakters, genaamd Sherlock Holmes en Dr Watson, die een mysterieuze brief krijgen en vervolgens een wilde reis meemaken.

Dit point-and-click avontuur is iets anders dan je gewend bent. Het hele verhaal speelt zich niet automatisch af, maar jij bepaalt hoe snel het verhaal zich afspeelt. Het verhaal is eigenlijk één grote cutscenes waarbij elke scene één grote puzzel is die over meerdere kamers/gebieden kan spannen. De hele game wordt bestuurt met alleen je muis. Zo is het weliswaar een point-and-click verhaal, maar de twist bij deze game is dat de hele scene “elastisch” is. Dit betekent dat je dingen kunt trekken en loslaten om ze te laten bewegen, puzzels op te lossen of om het verhaal verder te laten gaan.

Crushed In Time is voor de echte puzzelaar

Het verhaal is niet zomaar een verhaal waar je doorheen loopt. Op gamescom heb ik bij de studio de eerste vijftien minuten mogen spelen van deze game en heeft mij laten experimenteren met de nieuwe speelwijze.

Draw Me A Pixel noemt de game dan weliswaar een drag-and-release type game, een flinke twist op de traditionele speelwijze. De speelwijze voelt enigszins natuurlijk en is niet totaal niet moeilijk, maar de puzzels daarintegen vergen wel wat hersencapaciteit in combinatie met de unieke controls. Het eerste kwartier werd bij mij al snel een half uur, omdat de puzzels soms zo doordacht en nifty zijn.

Crushed In Time heeft dus niet echt een bepaalde gamepace, omdat jij deze als speler bepaalt. Waar één speler al snel 30 minuten over een puzzel doet, kan een ander persoon dezelfde puzzel in 5 minuten doen. De studio kan daarom ook niet zeggen hoelang deze game gaat zijn in speeltijd, dat is aan jouw om uit te zoeken.

Voor touch devices

Crushed In Time zal uitgegeven worden voor vrijwel elke console die een touchscreen heeft, maar ook PC. Zo kun je deze nieuwe game gaan spelen op je mobiele telefoon of zelfs Nintendo Switch. De studio heeft nog geen release datum vrijgegeven, maar aan het einde van mijn speeltijd werd bekend dat hun doel wel 2026 zal zijn.

