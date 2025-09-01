Preview | Mini Arcade Pro

Arcade Gaming hoeft helemaal geen ver-van-je-bed-show te zijn met de Mini Arcade Pro van iMP Tech. Met dit apparaat tover je namelijk je Nintendo Switch of Nintendo Switch 2 om naar een Arcade machine in tafel of bureau formaat.

Tijdens Gamescom 2025 gingen we hands-on met de Mini Arcade Pro van iMP Tech. Deze compacte Arcade kast die je op je bureau of tafel kunt plaatsen heeft een mal voor het scherm van je Nintendo Switch of Nintendo Switch 2. Schuif deze op zijn plek, in de machine en klaar is kees. Je kunt nu aan de slag met je eigen Arcade kast. Het mooiste is dat je zelf kunt kiezen welke games je er op speelt, want je eigen Nintendo Switch is de hardware en jouw game bibliotheek werkt hoe dan ook op de Arcade machine.

Het leuke aan de iMP Tech Mini Arcade Pro is dat je er al je eigen games op kunt spelen. Je bent dus niet beperkt tot typische arcadegames, maar kunt bijvoorbeeld ook Mario Kart spelen. Hoewel dat misschien niet ideaal is met een arcade lay-out, is het zeker mogelijk! Aan de achterkant van de kast zitten sleuven voor het opbergen van maximaal 12 cartridges. De kast zelf heeft een joystick met 8 richtingen en 8 speelknoppen. Daarnaast zijn er ook een Home-knop en een C-knop aanwezig. Turbo Mode is bovendien een optie.

Het is echt een hebbedingetje. Verwacht niet dat het een ongeëvenaarde arcade-ervaring naar je keukentafel brengt. Je kunt eigenlijk alleen solo spelen, omdat er precies genoeg knoppen op de kast zitten voor één speler. We hebben ook niet kunnen zien of het mogelijk is om de knopindeling aan te passen, aangezien de kast wordt herkend als een Pro Controller. Gelukkig kan dit in sommige games wel worden aangepast, maar lang niet alle games bieden hiervoor een oplossing.

De prijs is er daar dan ook wel naar. Alhoewel er geen officiële prijs is bevestigd, gaat de prijs naar verluid onder de € 100 liggen. Voor de casual Arcade Gamer dus wellicht een leuke optie voor onder de kerstboom, want dit apparaatje is ergens in najaar verkrijgbaar.

