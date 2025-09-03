Paramount gaat een Call of Duty film maken – Sluit deal met Activision

Skydance’s Paramount sluit een deal met Call of Duty’s Activision om de franchise naar het grote scherm te brengen in de vorm van een film. Deze samenwerking mikt op een eerste iteratie, maar sluit niet uit dat fans de franchise vaker op het witte doek of hun TV kunnen gaan zien!

Paramount laat weten dat ze blij zijn dat Activision deze deal met ze wilde sluiten. Dat nu pas iemand deze deal gesloten krijgt is best een wonder, gezien Call of Duty een enorme franchise is met meer dan 500 miljoen verkochte games, verdeeld over verscheidene titels binnen de franchise. Het zal gaan om een volledige live-action serie en er is nog niet bekendgemaakt op welk deel de film geïnspireerd zal worden. Wel weten we dat CEO van Paramount, David Ellison, een enorme fan van de games is. Dat laat hij weten in de volgende statement.

“As a lifelong fan of Call of Duty this is truly a dream come true. From the first Allied campaigns in the original Call of Duty, through Modern Warfare and Black Ops, I’ve spent countless hours playing this franchise that I absolutely love. Being entrusted by Activision and players worldwide to bring this extraordinary storytelling universe to the big screen is both an honor and a responsibility that we don’t take lightly. We’re approaching this film with the same disciplined, uncompromising commitment to excellence that guided our work on Top Gun: Maverick, ensuring it meets the exceptionally high standards this franchise and its fans deserve. I can promise that we are resolute in our mission to deliver a cinematic experience that honors the legacy of this one-in-a-million brand – thrilling longtime fans of Call of Duty while captivating a whole new generation.”

Er zal nu dus vooral gekeken worden naar showrunners en casting-mogelijkheden. Zodra wij meer weten, dan weten jullie het ook!