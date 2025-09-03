Preview | Guild Wars 2 showcased de nieuwe Homestead op Gamescom 2025

Een kleine droom die uitkwam was om eindelijk eens de developers achter Guild Wars 2 te ontmoeten op Gamescom 2025! Hier kregen wij een korte demo over de nieuwe Elite Specializations, die konden jullie zelf al spelen gedurende de open beta van 20-27 augustus. Maar, we kregen ook meer te zien over de nieuwe Homestead én de quality-of-life updates die daarbij zullen verschijnen met Visions of Eternity.

Visions of Eternity verschijnt op 28 oktober 2025 en brengt een boel toffe features met zich mee. Een van die features is de nieuwe Homestead. We zagen in Janthir Wilds al de eerste Homestead verschijnen, jouw eigen privé huisje met een toffe omgeving voor je nodes, gatherables én om te vullen met coole aankleding. Echter zaten er nog een aantal haken en ogen aan deze eerste Homestead. Die heeft ArenaNet nu aangepakt! Laten we een kijkje nemen.

Jouw privé eiland

Inpakken en wegwezen van de kou en op naar de warmte, dat kan in Visions of Eternity. De nieuwe Homestead is namelijk gelokaliseerd op een tropisch eiland, een Castoran paradijs zoals ze het noemen. Castora is de nieuwe omgeving die we gaan zien, dus jou osso kan volledig binnen dat thema opgebouwd worden. Nu met fishing spots, een Ley-line magie optie voor traversal en meer biomes dan voorheen. Zo kan je van het zonnige eiland naar de magische grotten achterdoor vliegen in een paar seconden. Een meer diverse omgeving voor jouw nodes dus! Op het eiland zelf kan jij jouw drie-verdiepingen hoge suite vinden, gevuld met verschillende ruimtes en een balkon met een view.

Even langs de Ikea en dan naar jouw paradijs

Helemaal klaar met jouw huisje in Janthir Wilds’ Hearth’s Glow? Klaar met de kou en de bontkragen? Praat met jouw Homestead NPC om je verhuizing in gang te zetten. Vergeet wel niet om jouw oude huisje op te slaan, mocht je toch oververhit raken op je tropisch paradijsje. Dat kan nu met een nog doordachter systeem. De game zal namelijk gebruik gaan maken van XML bestanden om jouw blauwdrukken op te slaan of om ze te delen met anderen. Wat een XML file ook kan, mits je deze een beetje leert begrijpen, is de optie bieden om codes te mengen. Zo kan je blauwdrukken maken van gebouwen en die combineren tot een volledig gevuld eiland. Wees creatief, veel is mogelijk!

Wanneer jij de XML van iemand anders krijgt, zal de game je ook vertellen welke decorations jij nog mist om deze volledig te kunnen benutten. Zo kan je precies gaan zien wat je nog zal moeten maken of verkrijgen om deze file volledig in te laden. Je kan ook, wanneer jij in de Homestead van een andere speler bent, deze XML opslaan vanuit een menu in-game. Hiervoor zal de eigenaar wel even de Party Layout Saving optie in moeten schakelen.

Van dupliceren kun je leren

Buiten al de nieuwe opties hierboven, kan je nu ook gebruik maken van de nieuwe Duplicate skill. Deze skill komt in jouw skill-bar te staan, onder de Modify Existing Decorations. Hiermee kan je alles met een druk op de knop dupliceren, zodat je het niet, zoals voorheen, volledig opnieuw moet selecteren en plaatsen. Dit is vooral handig voor muren, hekken of bruggen.

Als allerlaatst is het goed om te weten dat het hoofdgebouw in deze map volledig aangepast of vernietigd kan worden. Vind jij dit gebouw maar een gedrocht? Geen probleem, je kan het eiland zo goed als leegvegen. Dit was een belangrijke additie voor spelers, gezien dit in Janthir Wilds niet kon.

Guild Wars 2: Visions of Eternity verschijnt op 28 oktober 2025. Benieuwd naar meer nieuwtjes? Kan je hier checken!