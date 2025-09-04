Review | Black Ops 6: Season 5

Het vijfde en laatste Seizoen van Call of Duty: Black Ops 6 is inmiddels volop in gang. Sterker nog: De Reloaded update dropt vandaag en brengt ons onder andere de multiplayer map Jackpot, een favoriet uit Call of Duty: Black Ops 4. De afgelopen weken doken we in het nieuwe seizoen en dit is ons oordeel.

Finish with a bang. Dat is wat fans verwachten na een redelijk mild vierde seizoen. Season 5 brengt daar grotendeels verandering is. Over het algemeen prima multiplayer maps, een aardig leuke toevoeging in Warzone en een knaller van een laatste zombies map. Season 5 zit vol met toffe content en daarmee sluiten we officieel het hoofdstuk van Black Ops 6 af voordat we massaal duiken in de opvolger van Black Ops 2, namelijk: Call of Duty: Black Ops 7.

Multiplayer

Laten we beginnen met hetgeen wat vooral aan de voorgrond staat bij elke Call of Duty game, maar wat voor mij persoonlijk steeds minder interessant wordt, gedurende de seizoenen van een moderne Call of Duty game. De multiplayer. Ook dit seizoen is dit de mode waarin ik verreweg het minst actief ben geweest. Waarom? Warzone en Zombies is gewoon veel interessanter deze keer. En dat is absoluut geen sneer naar de steengoede multiplayer mode, maar meer een compliment naar de rest van de modes.

Anyway, wat schotelt Season 5 ons voor in deze mode? We krijgen nieuwe maps. Zo verschijnt Jackpot vandaag, maar kon je gedurende het vijfde seizoen tot zover aan de slag met Runway, Exchange en W.M.D, ofwel World Motor Dynasty. Die laatste komt je misschien bekend voor. Kan goed kloppen, want deze map zat ook al in de eerste Black Ops, maar ook Black Ops 4 en Cold War. Persoonlijk mijn favoriet, omdat het afstamt uit een tijd waarin Call of Duty een hele andere game was. Maps waren groter, in mijn ogen veel interessanter, complexer en minder chaotisch. Het probeerde niet constant je adrenaline levels hoog te houden en 40 kills in een potje was een uitzondering in plaats van de regel. Ik groeide op met Call of Duty-games die meer van deze maps hadden en nog niet in elke map enkel kleine variaties toe paste op exact dezelfde layout met drie banen. Voor mij een heerlijke terugblik naar een ander Call of Duty-tijdperk.

Runway en Exchange zijn beiden niet zo interessant voor mij. Runway is een deel van een vliegveld, maar lang niet zo interessant als voorgaande levels die zich afspeelde op een vliegveld en Exchange is een hele kleine map die alleen is gemaakt om elkaar in een rap tempo voortdurend omver te maaien. Een heuse vleesmolen.

Na hier wel redelijk snel te zijn uitgekeken, gaan we snel door naar de beste toevoeging dit seizoen: Reckoning!

Elena is back!

Yup, dat lees je goed. Elena Siegman, de zombies godin, is terug voor de laatste Easter Egg in Call of Duty: Black Ops 6. We spelen dit keer op de map Reckoning en deze brengt ons de finale van de Zombies Story in deze game. En wat een finale was dit! Met hetzelfde clubje als waar ik de voorgaande Easter Eggs mee heb gedaan begonnen we aan deze enorm tof in elkaar gezette map met hele toffe puzzels in de Easter Egg. O, en luister deze Easter Egg song!

In deze map spelen we door een kantoren complex, maar ook een onderzoekslaboratorium waar we onder andere tegen Uber Klaus moeten vechten. Deze robot is de Elite vijand in deze map en ontzettend gevaarlijk met zijn AOE-stroomaanval. Helaas heeft deze map de meest teleurstellende Wonder Weapon die je eigenlijk alleen maar nodig hebt en wilt gebruiken voor de Easter Egg stappen.

Het toffe aan deze map is dat je een keuze moet gaan maken op het einde van de Easter Egg. Je keuze bepaalt vervolgens welke eindbaas je moet verslaan en het einde van het verhaal heeft hierdoor een kleine variatie. Dit is altijd heel erg tof gedaan in deze franchise, maar het enige nadeel is, is dat je weet dat Treyarch er in het vervolg gewoon volledig schijt aan heeft en gewoon weer iets nieuws gaat verzinnen en het verleden gaat retconnen.

Dit zie je gelijk terug in de teaser die ze droppen voor het vervolg in de Zombies verhaallijn met Black Ops 7, waarbij de oude cast terugkeert. Ontzettend vet, maar hoe ze dit lore-technisch aan elkaar gaan knopen, is voor mij nog het interessantst. Ik ben altijd zeer geïnteresseerd geweest in het verhaal van Zombies en het zou jammer zijn als we steeds maar weer moeten doen alsof iets niet gebeurd is, of anders liep dan we overduidelijk zelf hebben gezien.

Desalniettemin, deze map was enorm vet om te spelen. Met de Reloaded update van vandaag verschijnt de Directed Mode, die iets makkelijker is en waarbij de stappen zo goed als voor je worden gemarkeerd, zodat je niet zelf hoeft te zoeken. Heb je de Easter Egg vóór de Reloaded update al geklaard? Dan krijg je een speciale titel met een Early Completion Skull!

Warzone met live events

We zagen Call of Duty eerder al live events doen in Warzone, maar wat mij betreft mogen ze die trend doorzetten. Dit seizoen zagen we er weer eentje met het open blazen van het dak van Stadium. In de eerste twee weken van het seizoen was het dak van Stadium iedere ronde gesloten en moest je deze via een reeks opdrachten open blazen met een gigantische lazer vanuit de lucht. Dit resulteerde uiteraard in een open Stadium. Feestje, dak eraf, geef maar gas! Maar ook dat de cirkel daar iedere keer eindigt. Gegarandeerde chaos dus.

Ik heb in lange tijden niet meer zoveel plezier gehad in Warzone als met deze update. Helaas liep het live evenement na twee weken af en werd het dak voorgoed van Stadium verwijderd. Meer van dit soort dingen in Warzone, Activision. Het houdt de game mode fris genoeg, terwijl we gewoon nog steeds op de beste Warzone-map spelen.

Verdict

Ik moet een traantje wegpinken, want Season 5 voelt als een toffe afsluiter voor een van de beste Call of Duty games in jaren. Het is de eerste keer dat ik Max Prestige ben geworden sinds de originele Modern Warfare 3 uit 2011. Dat wil wel wat zeggen. Season 5 is dus absoluut de moeite waard om weer in te stappen. Voor Warzone, voor Zombies vooral en multiplayer heeft een aantal nostalgische maps erbij. Spelers krijgen met de Reloaded update van vandaag 20 Battle Pass levels voor niets als bedankje voor het spelen van de beste moderne Call of Duty game in een lange tijd. Black Ops 7, laat maar zien wat je in je mars hebt. Tot dan!