Review | DRAG x DRIVE – Een unieke sportgame met een steile leercurve

DRAG x DRIVE zag ik als eerst op het Nintendo Switch 2 event in Amsterdam. Een launch titel die, naast Metroid Prime 4 Beyond, gebruik maakte van de nieuwe “mouse” mode en tegelijkertijd gyro functies implementeerde.

DRAG x DRIVE voor de Nintendo Switch 2 is een innovatieve sportgame die rolstoelbasketbal combineert met motion controls. De game is ontworpen om de nieuwe “Mouse Mode”-besturing van de Switch 2 te demonstreren, en dat doet het met flair. Maar achter het unieke concept schuilt een pittige uitdaging die niet voor iedereen is weggelegd.

Motion controls maken het verschil

De besturing van DRAG x DRIVE is volledig gebaseerd op fysieke bewegingen met de Joy-Cons in de nieuwe “mouse”-mode. Je beweegt ze net zoals je je echte armen zou gebruiken, wat zorgt voor een meeslepende en intuïtieve ervaring. Zwaai, klap of draai zelfs een bal op je vingers alsof je een professional bent. Leg je de Joy-Cons op tafel en schuif je deze naar voren, dan rolt je rolstoel voren. Bij elke beweging krijg je gedetailleerde feedback via je rumbles, of je nu je rolstoel bestuurt of de bal in handen krijgt. Dit biedt een leuke laag aan detail en geeft je nog meer controle over jouw bewegingen.

Naast het rondkarren met jouw uitgebouwde rolstoel, voelt het gooien van de basketbal ook verrassend natuurlijk aan. Zodra de bal naar jouw wordt gepasst, hoef je alleen nog een gooi beweging te maken alsof je het echte werk doet. Het roepen van “KOBE!” bij het gooien van de bal vanaf de driepuntlijn, is dan ook een natuurlijk side-effect.

Toch vraagt de game om meer fysieke ruimte dan een doorsnee Switch-titel. Tijdens de tutorial maakt de game je duidelijk dat je maar op één manier kunt spelen. Zo adviseren ze om je Joy-Cons te plaatsen op een muismat op bureau of tafel. Zorg wel dat je oppervlak leeg is, want door de bewegingen die je moet maken om te spelen kun je zomaar iets om meppen. Je kunt het ook op je benen spelen zoals de instructies aangeven, maar na een paar potjes merk je dat dit niet echt comfortabel is voor je benen. Er is geen optie om met een traditionele control layout te spelen, wat de game uniek maakt, maar ook minder toegankelijk voor spelers met weinig ruimte of met lichamelijke beperkingen.

DRAG x DRIVE is snel, intens en competitief

Het online aspect, wat grotendeels van deze game is, is simpel maar krachtig uitgewerkt. De lobby, waarin je geplaatst wordt bij start-up van de game, roteert automatisch en stelt de teams zelf samen, waardoor je snel weer in een nieuwe match zit. Na twee of drie wedstrijden wordt er een minigame omgeroepen die plaatsvindt in de arena en iedereen mee kan doen—een leuke afwisseling die de sfeer luchtig houdt. De spelletjes kunnen variëren van een kleine race, tot een free-for-all wie het eerst de bal in het net gooit. Helaas zijn er niet veel verschillende minigames, waardoor je na een paar rotaties steeds dezelfde tegenkomt.

Wat direct opvalt bij het spelen van DRAG x DRIVE is de hoge skillcurve. In de tutorial wordt alles goed uitgelegd, en zijn de eerste potjes tegen bots goed te doen. Je krijgt echt tijd om je even bekend te maken met de game en ook de controls. Pas na de tutorial komt de echte skill check. Tijdens online matches had ik al snel het gevoel ik meedeed voor spek en bonen—ervaren spelers vliegen over het veld, doen gekke trucjes en de bal vloog van de ene kant van het veld naar de andere.

Oefenen is echt essentieel om actief mee te kunnen doen met de online community. Zodra je de basis van het besturen van je rolstoel goed beheerst, kun je al een eind meekomen en begint de game pas echt leuk te worden.

Customization, maar toch gebrek aan identiteit

Deze Switch 2 exclusive titel heeft een kleine vorm van customization. Zo kun je je karakter aanpassen op zijn positie (en soort van stats) en je gear met bijbehorende kleur.

Vanaf het begin krijg je een handjevol customization opties voor je karakter. Gear kun je unlocken door de bijbehorende challenge te halen die aan het item geplakt zit. Sommige zijn makkelijk, de ander moeilijk.

Hoewel DRAG x DRIVE technisch indrukwekkend is, laat het op het gebied van sfeer en wereldopbouw veel liggen. De game speelt zich uitsluitend af in één enkele grijze arena—dezelfde omgeving die je in de tutorial leert kennen. Zodra je in de arena spawnt, kun je wat rond rijden en alvast de minigames oefenen.

Er zijn geen andere velden, locaties of visuele variatie, waardoor het speelveld al snel repetitief aanvoelt. Daarnaast ontbreekt het aan herkenbare karakters of persoonlijkheden. Er is geen commentator, geen rivaliserende tegenstander met een gezicht, en zelfs geen coach-achtig personage dat je begeleidt. Hierdoor mist de game een emotionele connectie en voelt het alsof je speelt in een lege wereld. Ook de soundtrack draagt weinig bij aan de beleving; er is geen opzwepende muziek die de adrenaline opvoert of de sfeer versterkt. Door het ontbreken van deze kenmerkende elementen verliest DRAG x DRIVE al snel zijn “wauw”-factor en voelt het als een generieke sportgame zonder ziel.

Verdict

DRAG x DRIVE is een gedurfde en creatieve titel die laat zien wat de Switch 2 technisch in huis heeft. Het is een typisch Nintendo-experiment: visueel in orde, fysiek maar zeer zeker uitdagend. Voor wie openstaat voor een nieuwe manier van gamen en bereid is om te oefenen, biedt DRAG x DRIVE een unieke ervaring. Maar door de verplichte motion controls en beperkte variatie in content is het niet voor iedereen geschikt.

DRAG x DRIVE is exclusief beschikbaar voor de Nintendo Switch 2 en heeft een prijs van €19,99.