Sophie Turner speelt Lara Croft in Amazon’s Tomb Raider

Amazon werkt aan een Tomb Raider serie en ze beginnen in januari al met filmen. Vandaag meldt Amazon dat ze Sophie Turner hebben gekozen als het gezicht (en lichaam) voor niemand minder dan Lara Croft.
Sophie Turner is ondertussen geen vreemde naam meer in de filmindustrie. De 29-jarige actrice werd plotseling heel erg bekend door haar rol als Sansa Stark in Game of Thrones. Ze was pas 14 jaar oud toen Game of Thrones voor het eerst op tv verscheen. Ondertussen is ze verschenen in meerdere producties, waaronder X-Men: Apocalypse en Dark Phoenix.
Sophie Turner set to star as Lara Croft in upcoming Tomb Raider series from Amazon MGM Studios.
Phoebe Waller-Bridge serves as creator, writer, executive producer and co-showrunner.
Jonathan Van Tulleken set as director and executive producer and Chad Hodge joins as… pic.twitter.com/m7aaaZH9Sk
— Amazon MGM Studios (@AmazonMGMStudio) September 3, 2025
Naast de aankondiging van de ster van de show, laat Amazon weten dat Phoebe Waller-Bridge als maker, schrijver, uitvoerend producent en mede showrunner aansluit bij de show. Jonathan Van Tulleken is de director en uitvoerend producent. Chad Hodge sluit ook aan als uitvoerend producent en mede showrunner.
Wat vind jij van deze casting? Zie jij Sophie Turner al voor je als Lara Croft, of kun je haar nog steeds niet ontzien als Sansa Stark?
Ondertussen genieten van meer Tomb Raider content? Check hier dan onze review over de remaster van deel 4 tot en met 6!
