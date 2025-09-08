Review | Helldivers 2 (Xbox Series)

Een tijdje terug ging de kogel door de kerk – Op 26 augustus 2025 zal Helldivers 2 verschijnen op de Xbox. Zoals je kan zien is die datum al verstreken. Opnieuw de Hellpod in, maar dit keer op een zwarte doos in plaats van een witte router, want wij spelen Helldivers op de Xbox Series X!

We hebben uiteraard Helldivers een keer van binnen en buiten bekeken op de Playstation 5. Daar waren we al enorm onder de indruk en hadden we vooral veel plezier. 500KG bommen op elkaar gooien, gewoon omdat het kan. Alles in de naam van Super Earth en democratie! Deze review zal dus niet extensief ingaan op gameplay elementen. Daarvoor refereer ik je naar onze originele review! Maar, we gaan voornamelijk kijken naar de nieuwe content en de Xbox Series port!

Samengevat: Helldivers 2

In deze third-person co-op multiplayer game speel je met jezelf en maximaal 3 vrienden. Maar, je bent onderdeel van iets groters, een community aan Helldivers die allemaal het universum willen beschermen van het kwaad door te planeten uit te roeien, of juist te beschermen. Zoals Peacemaker wel eens zegt ”I will have peace and i don’t care who i have to kill to get it.”

Jij draagt bij aan een community die allemaal hun missies uitvoeren – Van olietankers opblazen tot het uitroeien van volledige insecten rassen. Jij als Helldiver gaat door slijm en vuur om de mensheid van Super Earth te beschermen. Om dit te doen heb je een arsenaal aan wapens en Stratagem. Dit zijn bijvoorbeeld airstrikes of turrets die jij in kan roepen. Zo bouw je jouw personage uit tot een echte space warrior, maar dan met nukes op zak in plaats van lichtgevende zwaarden.

Al het nieuws

Het is geen geheim dat de game enorm opbloeit sinds de launch op Xbox. Ik heb het zelf ook altijd meer een Xbox exclusive gevonden qua look en feel, maar here we are, eindelijk! De laatste keer dat ik de game gespeeld heb, is wel weer een aardige tijd geleden op de PS5. Hier heb ik de game binnenstebuiten gedraaid en helemaal kapot gespeeld. Maar, ik heb in de tussentijd ook aardig wat content gemist. Wat is er nieuw in het universum van Helldivers 2?

Allereerst zagen we de komst van city maps. Altijd al miljoenen in property damage willen doen? Nou dat kan inmiddels dus. Super Earth beschermen of juist de Automatons aanvallen in met rook-gevulde steden, doe alles dat nodig is in de naam van democratie!

Daarnaast zien we natuurlijk veel nieuwe wapens en samenwerkingen naar de game komen. De meeste recente is de Halo ODST x Helldivers samenwerking. Maar, eerder zagen we ook al Killzone bijvoorbeeld! In de Halo collab zien we ook daadwerkelijk nieuwe wapens, allemaal binnen het thema uiteraard. Ook zien we nieuwe armor en nog veel meer! Dit soort toevoegingen maken dat de game echt potentie heeft om groter en groter te worden, vooral nu de game dus multiplatform is.

Op de Xbox Series

Dit lijkt een beetje een voor de hand liggende review en dat is het misschien ook wel. Er is namelijk weinig nieuws aan te merken op de Xbox Series variant tegenover de Playstation 5 variant. Dit geld voor zowel de plus- als minpunten.

De game doet op Xbox Series X precies wat je verwacht – Scherp beeld, de mogelijkheid tot 60fps en vooral een boel ongecontroleerde chaos. De Series X variant loopt gewoon mega soepeltjes en doet niet onder aan de Playstation 5 variant. Maar, wel merkte ik nog steeds op dat de game flink wat dips kan hebben in de Performance Mode. Een bekend probleem inmiddels, maar er is dus nog niet genoeg gedaan om dit te fixen. Verder loopt de game enorm goed en ziet het er vooral ook goed uit. Helldivers speelde altijd enorm met particles en fog in hun maps en dat is iets dat gewoon enorm toevoegt aan de sfeer.

Over Xbox Series S performance kan ik helaas weinig zeggen, die konden we niet testen. Wel hebben we vernomen dat ook deze versie het goed doet, met uiteraard wat grafische shortcomings, waaronder scherpte en de hoeveelheid fog.

Ik mis wel mijn Dualsense tijdens het spelen van de game, daar maakte de game namelijk gretig gebruik van de triggers en rumbles. Hier kan de game uiteraard vrij weinig aan doen. Daarnaast zullen Xbox fans natuurlijk altijd liever een Xbox controller vasthebben. Nu we het toch over Playstation hebben, de game heeft volledige crossplay en ik heb weinig problemen gemerkt met crossplay lobbies!

Verdict: Welkom Xbox spelers!

Helldivers 2 is een warm bad voor Xbox gamers die nu eindelijk aan de slag kunnen met deze chaotische shooter, waarin je net zoveel bezig bent met je angstzweet binnen te houden, dan dat je bezig bent met het verpulveren van insecten, robots en andere aliens. Het is nog steeds een game met wat kleine issues, maar heeft zo’n hoge fun factor en doet zoveel dingen zó goed, dat je niet om deze game heen kan draaien. Daarnaast heb je de game voor 40 Euro op je console staan en kan je honderden uren plezier hebben. Ik kan de game zeer zeker aanraden voor iedereen met zo’n zwarte of witte doos in huis!