Review | Star Wars Outlaws (Nintendo Switch 2)

Star Wars Outlaws is een open world game die zich afspeelt tussen The Empire Strikes Back en The Return of the Jedi. Deze game laat jou als kay Vess naar veel locaties gaan in de zoektocht naar vrijheid. Maar, hoe veel vrijheid heeft de game op de Nintendo Switch 2?

Vechten, schieten, stelen en je kleine blauwe companion Nix spulletjes voor je laten graaien – het leven van Kay Vess is allesbehalve saai. In Outlaws bevind je je midden in de onderwereld van het sterrenstelsel. Je reist naar verschillende planeten en locaties, variërend van drukke steden vol smokkelwaar tot verlaten woestijn landschappen waar gevaar achter elke hoek schuilt. De game legt de nadruk op keuzes maken: Sluit je deals met een bepaalde faction, dan kun je tegelijkertijd de oneindige woede van een andere organisatie op je hals halen. Daardoor voelt elke missie en ieder dialoog meer geladen, omdat je beslissingen daadwerkelijk invloed hebben op de wereld om je heen.

Naast full blown shoot-outs en stealth-secties komen er ook ruimtegevechten bij kijken. Met je schip, de Trailblazer, kun je vijandige patrouilles ontwijken of juist aanvallen, waarna je weer soepel landt op de volgende planeet. Het tempo van de game wisselt slim tussen actievolle missies en momenten waarin je rustig de omgeving kunt verkennen of simpelweg credits bij elkaar sprokkelt door klusjes aan te nemen. Veel verschillende gebieden dus, of juist een hoog tempo aan gameplay. Hoe houdt dit allemaal tot stand op de Nintendo Switch 2? Daar gaan we even uitgebreid naar kijken.

We zullen dus niet enorm diep ingaan op het verhaal of de gameplay uit Outlaws. Daarvoor refereer ik graag naar de review van Dave, onze grootste Star Wars fan én kenner!

Enorm verrast

Wie had ooit gedacht dat Star Wars Outlaws op de Nintendo Switch 2 op momenten dichterbij de performance mode van PS5/ Xbox Series X zou zitten, dan bij de Series S mode? Nou, ik niet! Maar het is toch echt zo. Een kleine spoiler, maar de Nintendo Switch 2 en Outlaws gaan enorm goed samen en de Snowdrop Engine komt enorm goed tot z’n recht in zowel handheld als docked mode. De trailer die we te zien kregen voor Outlaws is echt een verschil met de uiteindelijke gameplay ervaring die ik heb gehad. Betere shadows dan de Series S, ray-tracing dat op een bepaalde manier wordt behouden en enorm soepele performance. Dit is op grafisch gebied misschien nog wel een grotere verrassing voor me dan dat Cyberpunk op de Switch 2 was!

Waar ligt dat dan aan? Nou, wanneer je de game opstart wordt je gegroet met enorme high quality cinematics. Toen dacht ik bij mezelf al: Het kan niet dat de gameplay net zo soepel loopt, toch? Tot dat de cinematic voorbij was en ik ontvangen werd met een enorm scherpe en soepele ervaring. Ja, de game behoudt de grafische minderheden die ieder platform heeft, maar het is gewoon een technisch staaltje maatwerk om de game zó goed te laten lopen op de Switch 2.

Wat mij wel opviel, is dat de lens bur die de game hanteert niet geweldig uit de verf komt op de Switch 2 – Kay’s haar wil hierdoor nog wel eens enorm clippen met het blur-effect. Daarnaast kan de game her en der soms wat pop-ins hebben, maar die zijn zo minimaal dat het mij nooit heeft mogen storen. Ook explosies en de lucht willen soms nog last hebben van lage resolutie. Dit is niet gek, want de engine doet alles eraan om performance te behouden en dat doet het heel goed. Ik benoemde zojuist ray-tracing en nee, dit is niet gelogen. Outlaws heeft een ingebakken ray-tracing, ook op de Switch 2. Dit zorgt in docked mode voor enorm goede reflecties, schaduwen en belichting.

Wat de game slim doet, en dat is ook iets dat we zagen bij de Cyberpunk port, is assets of personen weglaten om performance te verbeteren. In sommige scenes zie je dat er bepaalde assets zijn weggelaten of vervangen, of dat er veel minder mensen rondlopen dan ook de console versies. Dit zal je echter niet snel opvallen, tenzij je de game side-to-side houdt met een van de consoles. De game behoudt zo goed als altijd 30 fps en verliest nooit genoeg kwaliteit om op te vallen. De ervaring is gebalanceerd. De game upscaled 720p naar 1440p in docked mode, waardoor je nooit last hebt van onscherpe beelden. De game heeft geen performance mode, dus die 30 fps zal je het mee moeten doen. De game loopt echter zo soepel, dat ik nooit last heb gehad van de 30 fps.

Star Wars Outlaws is daarnaast ook gewoon een mooie game. Het is verre van de mooiste game die ik ooit heb mogen spelen. Maar, weet goed gebruik te maken van een passend kleurenpalet en brengt de sfeer van het Star Wars universum grotendeels van de tijd goed over. Veel oranje en blauw, wat naar mijn mening goed past. Daarnaast heeft Outlaws op Switch 2 gewoon diezelfde details als de console varianten, met her en der wat DLSS om het uit te smoothen.

Outlaws zal je ongeveer 20 GB aan geheugen kosten op de Switch 2. Terwijl de console versies op 60+ zitten. Heel knap gedaan van Ubisoft, want op deze manier houden Switch 2 spelers zonder extra SD kaartje genoeg ruimte over voor andere games. Net als bij Cyberpunk, kan je ook hier je save games omzetten via de Cloud. Dus stel je hebt de game op PS5, dan kan jij jouw save gebruiken op de Switch 2.

Handheld

Ik ben een echte handheld speler, dus voor mij was het van belang dat de game goed zou lopen op de handheld. Wellicht geen verrassing om te horen dat de handheld ervaring net zo soepel is, dan dat deze in docked mode is. Soms zelfs soepeler, al zeg ik het zelf. Ja, resolutie is wat minder, voornamelijk wanneer je grote afstanden probeert te zien. Maar het valt nooit echt op, tenzij je op je space motor zit te cruisen. Wel heeft de handheld meer last van pop-ins dan de docked mode.

Twee dingen die ik wil benoemen zijn vibratie en gebruik van VRR. Laten we beginnen met VRR. Deze techniek zorgt ervoor dat de game nauwelijks onder de 30 fps komt en soms zelfs rond de 40 kan hangen. In drukke gebieden willen er nog wel eens lichte drops zijn, maar deze zijn nooit storend geweest en hebben nooit de overhand genomen. Ook hier is de overall ervaring gewoon soepel!

Kijken we naar vibratie, dan is de Switch 2 in handheld fantastisch met deze game. Explosies, botsingen, vliegen, alles voelt een stuk meer immersive door het gebruik van vibratie! Je kan dit uitzetten, mocht je het als storend ervaren, maar voor mij voegde het veel toe aan de gameplay ervaring. En natuurlijk niet te vergeten – De game ondersteunt gyro controls, dus in handheld mode kan je mikken door je apparaat te bewegen, wat zorgt voor meer headshots, die ga je nodig hebben in deze game!

Verdict: Outlaws loopt soepel op de Switch 2

Ik was op zoek naar een game die me meer kon verrassen dan Cyberpunk op de Switch 2 en die heb ik gevonden. Ja, Cyberpunk heeft het enorm goed gedaan op de ‘zwakste’ console die we op dit moment hebben in de nieuwere generaties. Maar, Outlaws laat zien dat Switch 2 op nóg meer manieren AAA ports soepel kan laten lopen met een vrij hoge grafische look en feel. Zowel op handheld, als op docked mode, zal je verrast zijn met wat dit kleine apparaatje in petto heeft. Daarnaast sluit ik mij volledig aan bij de originele review van Dave: Outlaws is een hele sterke Star Wars titel met goede stealth, combat, cinematics en een verhaallijn die zo goed als naadloos aansluit op het universum.

Aan wie kan ik de game dan aanraden? Nou, heb jij een Nintendo Switch 2 en de game nog niet gespeeld? Kopen! Heb jij een Switch 2 én een PS5, maar game je graag onderweg of verveel jij je tijdens kringverjaardagen? Kopen! Ben je een enorme Star Wars fan? Dan sowieso kopen, op iedere console, wie hou je voor de gek, mij niet namelijk!

Benieuwd naar onze mening over de Nintendo Switch 2? Check de review hiero!