Guild Wars 2: krijg nu makkelijk een Legendary in deze nieuwe Fractal beta test

Nieuws Malvin Schuivens 10 september 2025

guild wars 2

Verrassing! Dat zei ArenaNet toen ze gisteravond hun Fractal Incursion update online knalde rond 18:00. Dit event laat jou als speler de nieuwe matchmaking feature testen op Tier 1 Fractals. Dat klinkt allemaal vrij saai, maar wanneer je de beloningen ziet piep je wel anders!

ArenaNet kondigde de update niet op voorhand aan bij spelers, maar wilde ze graag vragen om de nieuwe matchmaking feature te testen en ze daar dan ook direct goed voor belonen. Fractal dungeons zijn nu dus toegankelijk via een automatisch matchmaking systeem. Vooralsnog kan je alleen T1 matchmaking doen, maar dit wordt nog uitgebreid. Het is de bedoeling dat spelers zo makkelijker in dit soort content terecht gaan komen in de toekomst en dit dus ook toegankelijker wordt én meer wordt gespeeld.

De fractals die je momenteel kan spelen zijn:

  • Aetherblade
  • Cliffside
  • Deepstone
  • Kinfall
  • Molten Boss
  • Molten Furnace
  • Snowblind
  • Uncategorized
  • Urban Battleground
  • Volcanic

The Mists tremble and warp as the impact of recent events permeates the beyond. The Astral Ward has named it a fractal incursion, as Tyria risks a deluge of malicious attacks from fractal recreations.I am calling for your aid to stabilize the disturbance via the Fractals of the Mists in Lion’s Arch. Let us meet there, and I will explain how we may avert this crisis.

—Mist Stranger

Makkelijke beloningen in de Fractal beta

Het event duurt een maand lang en ziet een aantal toffe beloningen, die waarschijnlijk aan zullen worden gevuld door de maand heen. Aan jou om dus een aantal uurtjes te spenderen in de nieuwe matchmaking Fractals, of om mee te doen met de open world events. Dit zit allemaal vast aan een aantal achievements, waarmee je het volgende kan behalen:

  • Legendary gloves, met de belofte dat spelers alle 3 de weights kunnen behalen: light, medium en heavy;
  • Legendary Starter Kit – Universal, een boost voor een legendarisch wapen naar keuze;
  • Meerdere Exotic en Rare equipment items;
  • Een Ascended accessoire mét Agony Resistance;
  • Twee bag slot expansions en een 20-slot bag;
  • Een nieuwe cape met je guild logo!

Naast dit alles is ook de PvP Push nu officieel voor altijd beschikbaar! Benieuwd naar dit alles? Start Guild Wars 2 op en speel deze nieuwe beta test met je base game.

Malvin Schuivens

Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.

