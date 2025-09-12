Super Mario Galaxy 1+ 2 collectie komt naar Nintendo Switch

Nieuws 28 Malvin Schuivens 12 september 2025
Tijdens de Nintendo Direct van 12 september 2025 krijgen we een grote introductie die Mario’s 40-jarige bestaan viert met een Galaxy film. Maar, we krijgen ook een toffe nieuwe collectie te zien: Super Mario Galaxy 1 + 2 komen naar de Nintendo Switch!
Alhoewel we Super Mario Galaxy 1 al kunnen spelen via de All Stars collectie, krijgen beide delen nu een eigen collectie en zal dus het tweede deel voor het eerst naar de Switch en Switch 2 komen. Er is nog weinig bekend over de Switch 2 versies en of deze een upgrade zullen zien in resolutie, maar daarover krijgen we later meer te zien op de Nintendo website.
Daarnaast zal het verhaalboek van Peach een fysieke editie krijgen en krijgt ook de collection een fysieke versie, die jij in jouw kast kan zetten naast de All Stars collectie. Ik vraag me af hoe dit ontvangen zal worden door fans, gezien Galaxy al te spelen is. Check de trailer hier beneden!
De collectie zal op 2 oktober 2025 verschijnen voor Switch en Switch 2!
Heb jij zin in de Galaxy 1 + 2 collectie van Super Mario? Laat het ons weten!
